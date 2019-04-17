В НБУ отметили, что украинский бизнес готов к повышению зарплат рабочим

Новости Бизнеса: Нацбанк Украины провел опрос, согласно которому большинство украинских компаний планируют поднять зарплату работникам благодаря улучшению темпов роста экономики

В пресс-службе Нацбанка Украины рассказали, что согласно результатам по первому кварталу 2019 года предприниматели Украины улучшили свои прогнозы относительно темпов роста экономики в течение следующих 12 месяцев.

Отмечается, что улучшились не только прогнозы как в отношении темпов роста экономики, так и по развитию собственного бизнеса на протяжении следующих 12 месяцев. В связи с этим, предприятия ожидают, что уровень инфляции замедлится и курс умеренно снизится. Кроме того, в первом квартале ожидания бизнеса относительно деловой активности улучшились.

По данным регулятора, украинские предприниматели ожидают улучшения финансово-экономического состояния своих предприятий благодаря увеличению производства и продажи продукции, включительно и благодаря экспорту. По прогнозам, оживление деловой активности ожидает бизнес всех видов экономической деятельности.

В планах компаний также увеличение инвестиций в основные средства, активнее привлекать кредитные ресурсы и новых работников. При этом большинство компаний – 74,1% – считают, что их расходы на оплату труда работников в течение следующих 12 месяцев возрастут. Отмечатеся, что положительные ожидания наблюдаются среди предприятий всех видов экономической деятельности, также более оптимистично настроены предприятия торговли (баланс ответов в торговле 31,9%).

Предприниматлеи также прогнозируют, что уровень инфляции составит 9%. Также существенно выросла доля компаний, которые ожидают инфляцию близкую к цели Национального банка – 5% в первом квартале 2020 года. В течение следующих 12 месяцев бизнес ожидает курс на уровне 29,32 гривни за доллар США. В предыдущем квартале этот показатель составлял – 29,99 гривни за доллар США.

В Нацбанке отмечают, что опрос проводился с 4 февраля по 6 марта 2019 года. В опросе приняли участие 703 предприятия из 22 регионов страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой и Луганской областей).