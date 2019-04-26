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Насалик рссказал, чем выгодно ограничение "зеленого" тарифа

Насалик рссказал, чем выгодно ограничение "зеленого" тарифа
15:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Министр энергетики заявил, что закон о "зеленых" аукционах будет сдерживать повышение тарифов на электроэнергию для населения.

Закон о "зеленых" аукционах будет сдерживать рост тарифов на электроэнергию для населения, ограничив "зеленый" тариф.

Об этом во время часа вопросов к правительству сказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

"Вчера законом исправляли ошибку, которой были зафиксированы самые высокие в Европе тарифы. Это не право Верховной Рады формировать тарифы, это право независимого регулятора. Вчера Верховная Рада наконец ограничила тарифы, которые выходят за рамки разумного", - сказал Насалик.

Он отметил, что "зеленый тариф" сохраняется для домашних домохозяйств размером до 50 кВт.

"Они генерируют для себя, а не на рынок. Если бы мы этого не сделали, потребителям пришлось бы платить по 4 гривни (за киловатт час - ред.). Спросите, готовы ли они?" - добавил Носилкик.

В Чернобыльской зоне появилась первая солнечная электростанция

Как сообщалось, вчера парламент принял закон о "зеленых" аукционах. Согласно закону, нынешняя система поддержки субъектов хозяйствования "зелеными" тарифами будет действовать до 2030 года. Документ предусматривает введение "зеленых" аукционов до 2020 года и обязательное участие в них инвесторов солнечных электростанций мощностью более 1 МВт и ветроэлектростанций мощностью более 5 МВт.

Предусмотрено снизить действующий "зеленый" тариф для солнечных электростанций до 2020 года на 25%, а в 2021-2023 годах - на 2,5% ежегодно. Для ветровых электростанций мощностью более 2 МВт тариф предлагают снизить до 2020 года на 10% без дальнейшего ежегодного снижения. Тариф на энергию из биомассы и биогаза предложено сохранить на нынешнем уровне.

Для домашних солнечных электростанций мощностью до 50 кВт тариф планируют снизить на 10% до 2020 года.

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Электростанции, Игорь Насалик, "Зеленый" тариф.
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