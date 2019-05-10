Украина в 2019 году увеличивает экспорт агропродукции в ЕС

Новости Бизнеса: Аграрный экспорт Украины в ЕС в первом квартале вырос на 24,4%.

За первый квартал 2019 года экспорт продукции агропромышленного комплекса из Украины в страны ЕС увеличился по сравнению с 2018 годом на 24,4%.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева.

По словам Трофимцовой, аграрный экспорт за первый квартал этого года составил 1,88 млрд долларов.

Импорт при этом составил 734,6 млн долларов и увеличился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 9,9%.

Наибольшее количество аграрной продукции из Украины импортируют Нидерланды (379 млн долларов), Испания (342 млн долларов), Италия (215 млн долларов), Польша (178 млн долларов) и Германия (157 млн долларов).

В топ-5 стран-экспортеров ЕС в Украину вошли Польша (150 млн долларов), Германия (120 млн долларов), Франция (85 мон долларов), Италия (67 млн долларов) и Венгрия (49 млн долларов).

50% аграрного экспорта Украины в ЕС составляют зерновые злаки, 17,8% - масло, 8,5% - остатки и отходы пищевой промышленности. Также значительную часть украинского экспорта составляют семена масличных культур, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, плоды, орехи и цедра.

А вот в Украину из ЕС больше всего импортируют кукурузу (9,6%), продукты питания (9%), семена масличных культур (6,2%), табак и изделия из него (6,1%), продукты для кормления животных (5,4%).