Временно остановлена регистрация юрлиц налоговой службы

Новости Бизнеса: Приостановлена регистрации юрлица Государственной налоговой службы.

Государственный регистратор отдела по вопросам госрегистрации юридических лиц, физлиц-предпринимателей Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации Виталий Желинский приостановил процедуру регистрации Государственной налоговой службы (ГНС), свидетельствует соответствующее уведомление госрегистратора, которым располагает агентство.

В своем решении В.Желинский ссылается на то, что Государственная фискальная служба, правоприемником которой будет ГНС, на данный момент не находится в состоянии ликвидации в связи с реорганизацией ведомства путем его разделения. Однако глава ГНС Сергей Верланов назвал приостановку регистрации технической.

Как прокомментировал он агентству "Интерфакс-Украина", юристы на данный момент изучают замечания госрегистратора.

"Нормы Закона будут выполнены", - подчеркнул глава ГНС. С.Верланов также добавил, что вскоре регистрация юрлица ГНС будет возобновлена.

"Мы продолжим перезагрузку налоговой службы и сделаем все, чтобы создать прозрачную и функциональную структуру европейского образца", - сказал он.