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Суд легализовал в Украине решение Стокгольмского арбитража

Суд легализовал в Украине решение Стокгольмского арбитража
00:23 Вт, 21 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Суд легализовал решение о выплате ОПЗ более $250 млн Ostchem Фирташа.

Киевский апелляционный суд признал и предоставил разрешение на выполнение решения Стокгольмского арбитража о взыскании более $250 млн с ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) в пользу Ostchem Holding Limited за поставки газа.

"Выдать исполнительный лист на принудительное исполнение частичного арбитражного решения … об уплате ОПЗ в пользу компании Ostchem Holding Limited…", – говорится в определении суда от 24 апреля, полный текст которого составлен 25 апреля.

Согласно документу, обнародованному в Едином реестре судебных решений (ЕРСР), ОПЗ в соответствии с решением Стокгольмского арбитража от 25 июля 2016 года должен заплатить Ostchem почти $193,26 млн основного долга и $57,98 млн штрафов.

ОПЗ возражал против такого определения украинского суда, отмечая, что предприятие стоит с середины 2018 года и выполнение решения Стокгольмского арбитража приведет банкротству и угрозам техногенной и экологической катастрофы. Помимо того ФГИ заявлял, что заключенные в 2019 году контракты ОПЗ и Ostchem являются ничтожными.

Апелляционная жалоба на это определение может быть подана в Верховный суд в течение 30 дней.

Как сообщалось, в 2016 году Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма постановил взыскать с ОПЗ в пользу Ostchem Holding Limited $250 млн за газ, который Ostchem поставляла на завод в 2013 году.

В марте 2017 года постановлением городского суда Южного данное решение было легализовано на территории Украины. Справедливость этого постановления также признал Апелляционный суд Одесской области. В июле 2018 года Верховный суд отменил эти решения.

Ostchem Holding Limited – холдинговая группа, объединяющая группу химических предприятий, которые производят минеральные удобрения, органические кислоты, диоксид титана, кальцинированную соду, жидкий азот и другие химические продукты. Входит в состав финансово-промышленной группы Group DF украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа.

ри этом в состав Ostchem входят следующие предприятия: "Азот" (Черкассы), "Концерн Стирол" (Горловка), "Северодонецкое объединение Азот" (Северодонецк), "Ривнеазот" (Ровно), "Нитроферт" (Кохтла-Ярве, Эстония), "Таджик Азот" (Сарбанд, Таджикистан).

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Украина, Суд, Стокгольмский арбитраж, Суд в Украине.
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