Украинские авиаизделия появятся на турецких рынках

Новости Бизнеса: Украина и Турция подписали меморандум о развитии безопасности гражданской авиации, который выведет авиационные изделия из Украины на рынок Турции.

Украина и Турция подписали Меморандум о взаимопонимании относительно развития безопасности гражданской авиации, который открывает доступ авиационным изделиям Украины на турецкий рынок. Об этом сообщает сайт Государственной авиационной службы Украины.

"Подписание Меморандума (о взаимопонимании между Государственной авиационной службой Украины и Генеральной дирекцией гражданской авиации Турции по развитию безопасности гражданской авиации – ред.) открывает доступ авиационным изделиям Украины на турецкий рынок, сокращает время и финансовые нагрузки на украинского эксплуатанта при использовании авиационных изделий Турции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подписание состоялось вчера в Стамбуле. Украину представил председатель Госавиаслужбы Александр Бильчук, Турцию - исполняющий обязанности генерального директора Генерального директората гражданской авиации Турции Бахри Кесици.

Согласно сообщению, подписанный Меморандум устанавливает процедуры сотрудничества между Сторонами в сфере летной годности, включая одобрение типовой конструкции изделий авиационной техники и изменений к ней, поддержание летной годности, обмен обязательной информацией по вопросам эксплуатации, одобрение авиационных тренажеров, авиационного персонала.

Кроме того, одним из аспектов подписания Меморандума является то, что в дальнейшем открываются перспективы для заключения Двустороннего межправительственного соглашения по безопасности полетов между Украиной и Республикой Турция.