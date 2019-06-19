ЦИК принял постановление о расходах для подготовки выборов

Новости Бизнеса: Центризбирком после признания конституционным решения о досрочных выборах принял постановление о расходах.

Центральная избирательная комиссия в связи с рассмотрением Конституционным судом дела о конституционности указе Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады приняла постановление об осуществлении ОИК расходов, связанных с подготовкой и проведением внеочередных парламентских выборов.

Об этом рассказала председатель ЦИК Татьяна Слипачук во время выступления на учебном семинаре-совещании с главными бухгалтерами окружных избирательных комиссий по вопросам финансового и материально-технического обеспечения подготовки и проведения внеочередных парламентских выборов, сообщает пресс служба Центризбиркома.

"Председатель Комиссии проинформировала участников мероприятия, что в связи с рассмотрением дела о конституционности указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов, который проходит в Конституционном суде, ЦИК приняла постановление об осуществлении ОИК расходов, связанных с подготовкой и проведением внеочередных выборов народных депутатов Украины ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно этому решению ЦИК, с целью обеспечения законного, целевого и рационального использования средств госбюджета, выделенных на подготовку и проведение указанных выборов в период до принятия Конституционным судом решения по результатам рассмотрения указанного дела окружные избирательные комиссии обязаны осуществлять расходы только в рамках обеспечения деятельности самих ОИК.

В то же время Слипачук отметила, что по поводу обеспечения деятельности участковых избирательных комиссий будет принято отдельное постановление ЦИК, которое, по ее словам, должно появиться сразу после принятия решения Конституционным судом.

В свою очередь заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко отметил, что окружные избирательные комиссии уже сейчас должны проводить определенную подготовку как к финансированию УИК, так и проведению соответствующих процедур по закупке товаров и услуг.

"При этом подготовительная работа должна быть организована как можно быстрее и тщательнее. Чтобы в случае положительного решения Конституционного суда комиссии сразу могли, так сказать, запустить процесс обеспечения деятельности УИК. А с тем - подготовить и провести нынешние выборы достойно, качественно, точно и в соответствии с действующим законодательством ", - обратился к главным бухгалтерам ОИК Радченко.

Вместе с тем, в течение учебного семинара-совещания директор Департамента консолидированной отчетности Государственной казначейской службы Галина Шамрай и заместитель директора Департамента методологии по обслуживанию бюджетов, бухгалтерского учета, отчетности и развития Госказначейства Наталья Боцман подробно ознакомили участников мероприятия с порядком обслуживания окружных избирательных комиссий в органах Государственной казначейской службы и основными требованиями к финансовой и бюджетной отчетности.

Об организации и проведении ревизий использования средств государственного бюджета Украины, выделяемых на подготовку и проведение внеочередных выборов народных депутатов, межрегиональными территориальными органами Государственной аудиторской службы Украины рассказал главный государственный аудитор Департамента контроля органов власти, обороны, правоохранительных органов и местных бюджетов Государственной аудиторской службы Украины Иван Емельянов.

В свою очередь руководители профильных структурных подразделений Секретариата Комиссии проинформировали главных бухгалтеров ОИК о финансовом и материально-техническом обеспечение подготовки и проведения нынешних выборов, организации бухгалтерского учета избирательных комиссий, а также контроле за правильным использованием средств государственного бюджета.

Особое внимание во время мероприятия обращалось на порядок закупки окружными избирательными комиссиями за бюджетные средства товаров, работ и услуг, необходимых для подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины. Ведь в этом году публичные закупки на уровне как ЦИК, так и ОИК осуществляются впервые. Поэтому у участников семинара-совещания накопилось немало вопросов и замечаний по указанной тематике.

Также были обсуждены составляющие статей единой сметы расходов ОИК и вопросы использования комиссиями избирательных ящиков и других материальных ценностей в течение избирательного процесса.