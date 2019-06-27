Украина проиграла суд ЕСПЧ владельцам игровых автоматов

Новости Бизнеса: ЕСПЧ обязал Украину выплатить компенсацию владельцам игровых автоматов.

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) несколько компаний-владельцев игровых автоматов выиграли дела против Украины, отсудив около EUR500 тыс. морального ущерба за отзыв лицензии без компенсаций, сообщила в Facebook адвокат, работающая с международными судебными инстанциями, Елена Лешенко.

"Компании "ТОВ "Свит розваг" (Харьков), "Игро-Бет" (Львов) и гражданка Станко (Закарпатье). В этом деле Евросуд признал нарушение права собственности по ст.1 Протокола 1 к Конвенции. Нарушение было признано в связи с тем, что отзывая лицензии на игорный бизнес, в связи с вступлением в силу нового закона, государство не предоставило компенсации заявителям. Сумма компенсации по решению Евросуда - "ТОВ "Свит розваг" - EUR300 тыс. материального ущерба и EUR17 тыс. судебные издержки, гражданке Станко - EUR58,5 тыс. материального ущерба и EUR2,2 тыс. судебных издержек, компании "Игро-Бет" - EUR135 тыс. материального ущерба и EUR214 издержек",- написала она.

Лешенко также сообщила, что еще одно дело против Украины выиграла турецкая компания "Cosmos Maritime Trading and Shipping Agency".

"Турецкая компания "Cosmos Maritime Trading and Shipping Agency" выиграла по п. 1 статьи 6 Конвенции (право на беспристрастный суд; длительность производства), и получит компенсацию морального ущерба - EUR10 тыс.", - написала она.