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Представители украинского бизнеса провели встречи с официальными лицами Катара

Представители украинского бизнеса провели встречи с официальными лицами Катара
16:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Посольство

Новости Бизнеса: Украинский бизнес представил предложения по сотрудничеству в Катаре.

Украинские предприниматели представили официальным лицам Катара ряд предложений отечественных компаний в сфере строительства, металлургии, информационных технологий и сельского хозяйства.

Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в Государстве Катар по итогам рабочего визита 25-27 июня делегации Украинского Союза промышленников и предпринимателей во главе с членом Союза Михаилом Лукашевым.

"Катарским официальным лицам был представлен ряд предложений украинских компаний в сфере строительства, металлургии, информационных технологий и сельского хозяйства, а также обозначены перспективные совместные мероприятия на ближайшую перспективу", - говорится в сообщении.

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Как проинформировали в Посольстве, стороны детально обсудили возможности и пути расширения взаимодействия между деловыми кругами Украины и Катара и достигли договоренностей об интенсификации обмена визитами между предпринимателями двух стран.

В рамках визита при содействии Посольства Украины в Катаре состоялись встречи и переговоры украинской делегации с вице-президентом Торгово-промышленной палаты Государства Катар Мохаммедом бин Туваром Аль-Кувари и председателем Ассоциации бизнесменов Катара шейхом Фейсалом бин Касимом Аль Тани, владельцем крупнейшего частного промышленно-инвестиционного холдинга "Faisal Holding".

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Все по теме:

Инвестиции, Катар, Бизнес, Михаил Лукашев, Мохаммед бин Тувар Аль-Кувари, Фейсал бин Касим Аль Тани.
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