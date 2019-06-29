Из Черноморска в итальянский Бари будет ходить паром

Новости Бизнеса: Украина и Италия планируют запустить паром Черноморск - Бари.

Из украинского Черноморска в итальянский Бари будет ходить паром.

Об этом сообщается на странице "Правительственный портал" в Facebook.

"Этот вопрос обсуждался в ходе рабочего визита делегации украинского правительства в Италию", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства отметили, что Бари - это приморский город в Южной Италии, один из самых крупных городов региона наряду с Неаполем, крупный туристический и экономический центр, а также крупнейший пассажирский морской порт Адриатического моря.

"Черноморск - один из крупнейших портов Украины, грузооборот которого в 2018 году составил 21,5 млн тонн", - добавили в пресс-службе.

Черноморск (до 17 февраля 2016 года - Ильичевск) - город областного значения в Одесской области, расположенный в 29 км от Одессы.

Приморская зона города хорошо благоустроена, в ней размещены парк, пляж, водная станция. На побережье моря имеются многочисленные базы отдыха.

Вдоль южного берега Сухого лимана расположены десятки причалов Морского торгового порта "Черноморск".

Из Черноморска ходят паромы на Варну, регулярные пассажирские морские рейсы в Стамбул.