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Из Черноморска в итальянский Бари будет ходить паром

Из Черноморска в итальянский Бари будет ходить паром
17:18 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса: Украина и Италия планируют запустить паром Черноморск - Бари.

Из украинского Черноморска в итальянский Бари будет ходить паром.

Об этом сообщается на странице "Правительственный портал" в Facebook.

"Этот вопрос обсуждался в ходе рабочего визита делегации украинского правительства в Италию", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства отметили, что Бари - это приморский город в Южной Италии, один из самых крупных городов региона наряду с Неаполем, крупный туристический и экономический центр, а также крупнейший пассажирский морской порт Адриатического моря.

"Черноморск - один из крупнейших портов Украины, грузооборот которого в 2018 году составил 21,5 млн тонн", - добавили в пресс-службе.

Черноморск (до 17 февраля 2016 года - Ильичевск) - город областного значения в Одесской области, расположенный в 29 км от Одессы.

Приморская зона города хорошо благоустроена, в ней размещены парк, пляж, водная станция. На побережье моря имеются многочисленные базы отдыха.

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Вдоль южного берега Сухого лимана расположены десятки причалов Морского торгового порта "Черноморск".

Из Черноморска ходят паромы на Варну, регулярные пассажирские морские рейсы в Стамбул.

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Италия, Кабмин, Паром, Черноморск, Бари.
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