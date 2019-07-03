В МЭРТ назвали "рецепт успеха" украинской экономики

Новости Бизнеса: Украина демонстрирует рост экономики, однако заданного темпа недостаточно для полноценных изменений.

Для существенного ускорения экономического роста Украины необходимо обеспечить открытие и либерализацию рынков для частного капитала. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив во время международной конференции по вопросам реформ в Украине в Торонто, сообщили УНН в пресс-службе МЭРТ.

Вице-премьер подчеркнул, что сейчас Украина демонстрирует уверенный экономический рост, однако его темпы являются слишком медленными для полноценных изменений в Украине.

"Чтобы экономический рост был более динамичным, следует обеспечить открытие и либерализацию рынков для вхождения частного капитала в энергетике, агроиндустрии, инфраструктуре, финансовом секторе, а также обеспечить условия для развития частного бизнеса: дерегуляцию, защиту прав собственности, верховенство права, справедливую судебную систему, эффективные антикоррупционные меры", - подчеркнул Кубив.

Он отметил, что сейчас Украина одновременно реализует несколько стратегических задач. Это требует мультипликации усилий и поиска оптимально действенных инструментов для ускорения роста и реформ.

"Цифровизация позволяет одновременно решить вопрос эффективности и прозрачности государственного управления, преодоление коррупции, инклюзивности в экономике, образовании, социальной сфере. Цифровизация - это мощный стимул к развитию городов, создание "смарт" инфраструктуры, медицины, государственных сервисов. А еще цифровые сервисы - это дополнительные 7-8% к росту ВВП Украины ежегодно", - отметил Кубив.