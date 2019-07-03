Скачать
Среда, 03.07.2019
Зеленский уведомил МВФ о большой приватизации и призвал инвестировать в Донбасс
Зеленский уведомил МВФ о большой приватизации и призвал инвестировать в Донбасс
Канада осудила выдачу паспортов РФ на Донбассе
Канада осудила выдачу паспортов РФ на Донбассе
Кубок Америки 2019: Бразилия обыграла Аргентину
Кубок Америки 2019: Бразилия обыграла Аргентину
Приметы и обряды на 3 июля - День Мефодия-перепелятника
Приметы и обряды на 3 июля - День Мефодия-перепелятника

В МЭРТ назвали "рецепт успеха" украинской экономики

В МЭРТ назвали "рецепт успеха" украинской экономики
10:02 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Украина демонстрирует рост экономики, однако заданного темпа недостаточно для полноценных изменений.

Для существенного ускорения экономического роста Украины необходимо обеспечить открытие и либерализацию рынков для частного капитала. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив во время международной конференции по вопросам реформ в Украине в Торонто, сообщили УНН в пресс-службе МЭРТ.

Вице-премьер подчеркнул, что сейчас Украина демонстрирует уверенный экономический рост, однако его темпы являются слишком медленными для полноценных изменений в Украине.

"Чтобы экономический рост был более динамичным, следует обеспечить открытие и либерализацию рынков для вхождения частного капитала в энергетике, агроиндустрии, инфраструктуре, финансовом секторе, а также обеспечить условия для развития частного бизнеса: дерегуляцию, защиту прав собственности, верховенство права, справедливую судебную систему, эффективные антикоррупционные меры", - подчеркнул Кубив.

Рост экономики Украины в первом квартале превысил прогноз

Он отметил, что сейчас Украина одновременно реализует несколько стратегических задач. Это требует мультипликации усилий и поиска оптимально действенных инструментов для ускорения роста и реформ.

Кубив: За три года правительство обеспечило плюс 8,4% ВВП

"Цифровизация позволяет одновременно решить вопрос эффективности и прозрачности государственного управления, преодоление коррупции, инклюзивности в экономике, образовании, социальной сфере. Цифровизация - это мощный стимул к развитию городов, создание "смарт" инфраструктуры, медицины, государственных сервисов. А еще цифровые сервисы - это дополнительные 7-8% к росту ВВП Украины ежегодно", - отметил Кубив.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВВП Украины, Рост экономики, МЭРТ, Степан Кубив.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 3 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Гройсман анонсировал очередное массовое повышение пенсий
03 Врачи назвали напитки, очищающие организм от паразитов
04 Приметы и обряды на 3 июля - День Мефодия-перепелятника
05 Фриланд: Россию нельзя было в одностороннем порядке возвращать в ПАСЕ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Раде предлагают закон против мата
Раде предлагают закон против мата
В Украину идет похолодание с грозами: прогноз синоптиков
В Украину идет похолодание с грозами: прогноз синоптиков
НБУ на 3 июля установил курс доллара на отметке 26.18 грн
НБУ на 3 июля установил курс доллара на отметке 26.18 грн
Рецепт дня: тарталетки с курицей и грибами
Рецепт дня: тарталетки с курицей и грибами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь