Скачать
Среда, 10.07.2019
С 1 января 2020 года планируется резкое повышение зарплаты учителям
С 1 января 2020 года планируется резкое повышение зарплаты учителям
НБУ планирует обновить украинский платежный рынок
НБУ планирует обновить украинский платежный рынок
Ярмоленко получил новый игровой номер в Вест Хэме
Ярмоленко получил новый игровой номер в Вест Хэме
Элайджа Вуд впервые станет отцом
Элайджа Вуд впервые станет отцом

Украина вышла из соглашения СНГ от 2004 года

Украина вышла из соглашения СНГ от 2004 года
14:57 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: Украина вышла еще из одного соглашения в рамках СНГ, на этот раз - в сфере взвешивания грузовых транспортных средств.

Кабинет министров принял решение о выходе из соглашения о введении международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств на территориях государств-участников Содружества Независимых Государств. Соответствующее решение приняло правительство, передает УНН.

Согласно постановлению правительства, Украина выходит из Соглашения о введении международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств на территориях государств — участников СНГ, подписанного 16 апреля 2004 года в г. Чолпон-Ата (Кыргызская Республика).

При этом правительство поручило МИД сообщить о выходе Украины из этого соглашения Исполнительный комитет СНГ в соответствии с установленным порядком.

Украина вышла еще из двух соглашений в рамках СНГ

Отмененное в Украине соглашение регулирует порядок применения сертификата взвешивания грузовых транспортных средств на территориях государств-подписантов с целью упрощения процедуры пересечения границ между сторонами и, в частности, во избежание многократного взвешивания транспортных средств на территории сторон.

Климкин объяснил, почему Украина пересматривает соглашения с СНГ

Как отметили авторы документа в пояснительной записке, в настоящее время на территории Украины международный сертификат взвешивания во время прохождения габаритно-весового контроля не применяется.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Правительство, СНГ, Кабмин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 10 июля 2019: все знаки Зодиака
02 В помощь сердечникам: продукты, которые быстро понизят кровяное давление
03 Приметы и обряды на 10 июля - День Самсона
04 Зеленский предложил альтернативу параду на День Независимости
05 Климкин прокомментировал видеообращение Зеленского к Путину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ФГИУ через суд разблокировал большую приватизацию в Украине
ФГИУ разблокировал масштабную приватизацию в Украине
Британский посол, раскритиковавший Трампа, подал в отставку
Британский посол, раскритиковавший Трампа, подал в отставку
Военный парад ко Дню независимости США обошелся Пентагону в $1,2 млн
Военный парад ко Дню независимости США обошелся Пентагону в $1,2 млн
Стало известно, где скрывается недостающее железо Вселенной
Стало известно, где скрывается недостающее железо Вселенной
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь