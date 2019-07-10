Украина вышла из соглашения СНГ от 2004 года

Новости Бизнеса: Украина вышла еще из одного соглашения в рамках СНГ, на этот раз - в сфере взвешивания грузовых транспортных средств.

Кабинет министров принял решение о выходе из соглашения о введении международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств на территориях государств-участников Содружества Независимых Государств. Соответствующее решение приняло правительство, передает УНН.

Согласно постановлению правительства, Украина выходит из Соглашения о введении международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств на территориях государств — участников СНГ, подписанного 16 апреля 2004 года в г. Чолпон-Ата (Кыргызская Республика).

При этом правительство поручило МИД сообщить о выходе Украины из этого соглашения Исполнительный комитет СНГ в соответствии с установленным порядком.

Отмененное в Украине соглашение регулирует порядок применения сертификата взвешивания грузовых транспортных средств на территориях государств-подписантов с целью упрощения процедуры пересечения границ между сторонами и, в частности, во избежание многократного взвешивания транспортных средств на территории сторон.

Как отметили авторы документа в пояснительной записке, в настоящее время на территории Украины международный сертификат взвешивания во время прохождения габаритно-весового контроля не применяется.