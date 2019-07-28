Украина остается на 13 месте в топе крупнейших производителей стали

Новости Бизнеса: Украина сохранила 13 место среди производителей стали.

Украинские металлурги в июне 2019 года в сравнении с июнем прошлого года сократили производство стали на 3% – до 1,659 млн тонн, сохранив при этом 13 место в списке мировых производителей этой продукции.

Об этом сообщает Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

По итогам июня лидерство в рейтинге мировых производителей стали традиционно сохранил Китай с показателем 87,5 миллиона тонн.

Далее следуют: Индия (9,3 млн тонн, + 4%), Япония (8,8 млн тонн, + 0,4%), США (7,3 млн тонн, + 3,1%), Южная Корея (6,0 млн тонн, -2,6%), Германия (3,4 млн тонн, -5,8%), Бразилия (2,8 млн тонн, -3,1%), Турция (2,7 млн тонн, -11%).