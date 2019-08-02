Более половины украинской электроэнергии вырабатывается на АЭС

Новости Бизнеса: В первом полугодии АЭС выработали 53% всей электроэнергии в Украине.

В период с января по июнь 2019 года атомные электростанции выработали 53,4% всей электроэнергии в Украине.

Об этом говорится в Информационной справке об основных показателях развития отраслей топливно-энергетического комплекса Украины за июнь и 6 месяцев 2019 года Министерства энергетики и угольной промышленности.

По данным министерства, за 6 месяцев 2019 года объем производства электрической энергии электростанциями, входящими в ОЭС Украины, достиг 79,8 млрд кВт-ч, что на 54,6 млн кВт-час. ,или на 0,1%, меньше по сравнению с соответствующим периодом 2018 года.

Атомными электростанциями в этот период выработано электроэнергии на 2,6 млрд кВт-ч, или на 6,5%, больше по сравнению с аналогичным показателем 2018 году - 42,65 млрд кВт-ч, что составляет 53,4% от общего объема.

При этом ТЭС и ТЭЦ выработали электроэнергии 29,4 млрд кВт-час. - это 36,8% от общего объема. По сравнению с прошлым годом, тепловая генерация сократила производство на 2,3%.

Производство электроэнергии ГЭС и ГАЭС составило 4,6 млрд кВт-час. и уменьшилось на 41% от прошлогоднего показателя. В общей структуре генерации за первые пол года ГЭС и ГАЭС выработали 5,8% электроэнергии.

За 6 месяцев 2019 года производство электроэнергии альтернативными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) по сравнению с соответствующим периодом 2018 года увеличилось на 93,4% и составил 2,37 млрд кВт-час. - это 3% от общей генерации.

Производство электроэнергии электростанциями других видов (блок-станциями и другими источниками) по сравнению с аналогичным показателем 2018 года увеличилось на 94,8 млн кВт-ч, или на 13,4%, и составило 800 млн кВт-час.