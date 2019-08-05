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В Украине началось укоренение международного номера банковского счета

В Украине началось укоренение международного номера банковского счета
14:58 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Стартовало внедрение международного номера банковского счета.

В Украине стартовало внедрение международного номера банковского счета

С 5 августа в Украихни началось введение международного номера банковского счета IBAN в соответствии с требованиями стандарта ISO 13616.

Отмечается, что старые номера счетов клиентов украинские банки должны менять на IBAN с сохранением действующего номера аналитического учета.

В период с 5 августа по 31 октября денежные переводы могут производиться либо с использованием IBAN, либо с использованием старых реквизитов. Но с 1 ноября переводы в национальной и иностранных валютах, в частности трансграничные, будут возможны только при использовании IBAN. Номера платежных карт не меняются, а карты остаются рабочими.

По стандарту IBAN, номер счета состоит из 29 букв и цифр в такой последовательности:

  • код Украины - UA - 2 буквы;
  • контрольный разряд - 2 цифры;
  • код банка - 6 цифр;
  • счет - длина номера счета не является фиксированной (до 31 октября 2019 года - от 5 до 14 символов, с 1 ноября 2019 года - от 5 до 19 символов).

С 5 августа по 31 октября клиенты банков в документах на перевод средств могут заполнять реквизиты "Код банка" и "Счет" в любых вариациях. В случае заполнения номера счета по стандарту IBAN, в реквизите "Код банка плательщика / получателя" указывается ноль.

Банки в этот период должны принимать оба вида платежей.

Как отмечает пресс-служба НБУ, введение IBAN позволит гармонизировать украинское платежное пространство с европейским и способствовать дальнейшей запланированной модернизации системы электронных платежей Нацбанка.

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Кроме этого, использование стандарта IBAN благодаря сокращению реквизитов должно сделать более удобным оформление расчетных документов. Благодаря этому клиенты банков смогут: удобно и просто идентифицировать плательщика и получателя средств, а также банк; избежать ошибок в реквизитах счетов благодаря сокращению реквизитов в расчетных документах; быстрее осуществлять переводы и получать средства.

В Приватбанке отметили, что переход на новые реквизиты счетов будет происходить автоматически. Новые счета и выписки уже доступны в "Приват24 для бизнеса".

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