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Торговля между Украиной и Россией сократилась почти в три раза

Торговля между Украиной и Россией сократилась почти в три раза
16:14 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Торговый оборот Украины и России с 2004 года упал почти втрое.

Торговый оборот Украины с Россией с 2004 года упал почти в три раза и составил 6,9 млрд долларов.

Об этом пишет "Коммерсант".

Как отмечается, в составе топ-10 торговых партнеров РФ за пятилетие произошло лишь одно изменение: из десятки выпала Украина, торговый оборот с которой с 2014 года рухнул почти в три раза, с 18,5 млрд долларов до 6,9 млрд долларов за первую половину этого года.

Место Украины занял Казахстан с 8,9 млрд долларов оборота с Россией.

В целом за первое полугодие 2019 года внешнеторговый оборот РФ составил 318 млрд долларов, что на 3,3% меньше, чем было за первую половину 2017 года (329 млрд долларов).

Отток российского капитала вырос в 1,6 раза

При этом внешнеторговый оборот России по итогам первой половины 2014 года составлял 396,3 млрд долларов, таким образом, нынешний показатель почти на 20% ниже.

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Украина, Торговля, Россия, Торговый оборот.
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