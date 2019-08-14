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Госгеокадастр не задействовал 763 миллиона грн на охрану сельхозземель - аудит

Госгеокадастр не задействовал 763 миллиона грн на охрану сельхозземель - аудит
10:08 Сегодня Телеграф УНИАН pixabay.com

Новости Бизнеса:На освоение,охрану, и инвентаризацию Госгеокадастр не использовал 763 млн грн, об этом заявила государственная аудиторская служба.

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра не использовала 763 млн грн средств, которые поступают в порядке возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства.

Об этом сказано в аудиторском отчете по результатам государственного финансового аудита выполнения Госгеокадастром бюджетных программ, который обнародован на сайте Государственной аудиторской службы. "Сумма остатков средств по состоянию на январь 2019 года, которые поступают в порядке возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства и из года в год накапливаются на счетах местных бюджетов и почти не используются, составляет около 763 млн грн", - сказано в документе. Отмечается, что эти средства должны использоваться на освоение, инвентаризацию и охрану земель, проведение ее нормативной оценки в соответствии с разработанными программами и проектами землеустройства.

При этом Госгеокадастр уполномочен подавать предложения по финансированию таких мероприятий и разработке соответствующих программ. Однако, согласно результатам аудита, рассредоточенность предусмотренных для этих целей средств усложняет их использование для финансирования крупных проектов, следовательно, они просто оседают на счетах местных властей.

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Местные власти зачастую игнорируют предложения региональных подразделений Госгеокадастра по освоению этих средств. Госаудитслужба отмечает, что такая ситуация не способствует эффективному и качественному выполнению возложенных на Госгеокадастр функций и задач, создает предпосылки для нарушения законодательства и неэффективного использования средств государственного бюджета.

В сентябре 2014 года Кабмин принял решение создать Государственную службу Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра путем реорганизации Госземагентства. В январе 2015 года Кабмин постановил реорганизовать территориальные органы Госземагентства путем их присоединения к создаваемым органам Госгеокадастра. 31 марта 2015 года Кабинет министров в связи с расформированием Госземагентства возложил его функции и полномочия на Госгеокадастр.

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Бюджет, Кабмин, Госгеокадастр, Госаудитслужба.
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