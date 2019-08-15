Герус: "Энергетического моста Украина-ЕС" не будет

Новости Бизнеса:Представитель Зеленского отрицает реализацию "Энергетического моста Украина-ЕС" из-за угрозы продажи электроэнергии в Польшу.

Проект "Энергетический мост Украина-ЕС" не будет реализован, поскольку предполагает выведение энергоблока №2 Хмельницкой АЭС из энергосистемы Украины и продажу электроэнергии в Польшу через частные структуры.

Об этом в Facebook сообщил представитель Президента в правительстве Андрей Герус.

"Этого «Энергетического моста» не будет. Если какой-то бизнес хочет продавать электроэнергию в Европу, то не стоит паразитировать на государственных объектах, а стоит сначала построить новый объект генерации, а потом из него экспортировать электроэнергию - именно в такой последовательности", - сказал Герус.

Представитель Президента напомнил, что вчера на заседании Кабинета министров он обратил внимание на необходимость приостановления проекта.

"«Энергетический мост» предусматривает выведение атомного блока №2 Хмельницкой АЭС из энергосистемы Украины и перевод его работы в энергосистему Польши. Это запуск линии электропередачи Хмельницкий - Жешув (Польша) и передача продажи электроэнергии с блока №2 ХАЭС в управление частных структур", - написал Герус.

По его мнению, выведение из ОЭС Украины атомного блока мощностью 1000 МВт увеличит дефицит на внутреннем рынке и приведет к дополнительному росту цены электроэнергии для украинских потребителей.

"Поскольку приватизация атомных блоков запрещена, то это все оформлено в проект государственно-частного партнерства с красивым названием «Энергетический мост Украина-ЕС». Вообще это очень распространенная бизнес-идея, чтобы вывести атомный блок с низкой себестоимостью из ОЭС Украины и продавать такую электроэнергию куда-то на экспорт. Конечно, продавать через частные структуры. Но с чем тогда Украина останется?" - добавил Герус.

Он призвал министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика отменить свой приказ, "не обманывать чиновников и украинцев и не ставить узкие частные коммерческие интересы выше государственных интересов".