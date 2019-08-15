Скачать
Четверг, 15.08.2019
Ремонт моста у Станицы Луганской не повлияет на удобство перемещения граждан
Ремонт моста у Станицы Луганской не повлияет на удобство перемещения граждан
СМИ: рост экономики Украины связан с замедлением в мире
СМИ: рост экономики Украины связан с замедлением в мире
Официально: Динамо объявило имя нового наставника команды
Официально: Динамо объявило имя нового наставника команды
Найдена чрезвычайно большая черная дыра
Найдена чрезвычайно большая черная дыра

Герус: "Энергетического моста Украина-ЕС" не будет

Герус: "Энергетического моста Украина-ЕС" не будет
17:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Представитель Зеленского отрицает реализацию "Энергетического моста Украина-ЕС" из-за угрозы продажи электроэнергии в Польшу.

Проект "Энергетический мост Украина-ЕС" не будет реализован, поскольку предполагает выведение энергоблока №2 Хмельницкой АЭС из энергосистемы Украины и продажу электроэнергии в Польшу через частные структуры.

Об этом в Facebook сообщил представитель Президента в правительстве Андрей Герус.

"Этого «Энергетического моста» не будет. Если какой-то бизнес хочет продавать электроэнергию в Европу, то не стоит паразитировать на государственных объектах, а стоит сначала построить новый объект генерации, а потом из него экспортировать электроэнергию - именно в такой последовательности", - сказал Герус.

Представитель Президента напомнил, что вчера на заседании Кабинета министров он обратил внимание на необходимость приостановления проекта.

"«Энергетический мост» предусматривает выведение атомного блока №2 Хмельницкой АЭС из энергосистемы Украины и перевод его работы в энергосистему Польши. Это запуск линии электропередачи Хмельницкий - Жешув (Польша) и передача продажи электроэнергии с блока №2 ХАЭС в управление частных структур", - написал Герус.

По его мнению, выведение из ОЭС Украины атомного блока мощностью 1000 МВт увеличит дефицит на внутреннем рынке и приведет к дополнительному росту цены электроэнергии для украинских потребителей.

"Поскольку приватизация атомных блоков запрещена, то это все оформлено в проект государственно-частного партнерства с красивым названием «Энергетический мост Украина-ЕС». Вообще это очень распространенная бизнес-идея, чтобы вывести атомный блок с низкой себестоимостью из ОЭС Украины и продавать такую электроэнергию куда-то на экспорт. Конечно, продавать через частные структуры. Но с чем тогда Украина останется?" - добавил Герус.

Он призвал министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика отменить свой приказ, "не обманывать чиновников и украинцев и не ставить узкие частные коммерческие интересы выше государственных интересов".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина-ЕС, Андрей Герус, Энергетический мост, Энергетический мост Украина-ЕС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мода 2019: 5 трендов, с которыми лучше попрощаться этой осенью
02 Гороскоп на завтра, 15 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Разумков анонсировал завтрашнее утверждение комитетов Рады
04 Короткие поздравления с Днем рождения на 15 августа
05 Жара до 32°, местами грозы: прогноз погоды на 15-16 августа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Состоялся суд над вероятным убийцей Дианы Хриненко
Состоялся суд над вероятным убийцей Дианы Хриненко
Меркель отреагировала на &quot;предложение&quot; США разместить войска в Польше
Меркель отреагировала на "предложение" США разместить войска в Польше
Мужчине ударили ножом в лицо у здания МВД в Лондоне
Мужчине ударили ножом в лицо у здания МВД в Лондоне
Кейт Бланшетт заявила, что планирует завершить карьеру
Кейт Бланшетт заявила, что планирует завершить карьеру
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь