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Зеленский: Украина ожидает ратификацию соглашения о ЗСТ с Кнессетом Израиля

Зеленский: Украина ожидает ратификацию соглашения о ЗСТ с Кнессетом Израиля
04:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: www.president.gov.ua

Новости Бизнеса:Украина ожидает ратификацию Соглашения о свободной торговле новым составом Кнессета после выборов 17 сентября.

"Мы ожидаем ратификацию Соглашения о свободной торговле новым составом Кнессета после выборов 17 сентября. Это увеличит объемы торговли между нашими странами", - написал Зеленский в понедельник вечером на своей странице в Фейсбуке по итогам встречи с премьером Израиля Беньямином Нетаньягу.

Глава украинского государства также отметил, что Украина и Израиль подписали четыре важные документы, которые расширят контакты между странами в образовании, культуре и спорте. Кроме того, ожидаем тесное сотрудничество в агросекторе.

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"Я пригласил израильские компании приходить работать в Украине: строить дороги и инфраструктуру, вкладывать в медицину, образование, энергосбережение и, конечно, в ИТ. В следующие пять лет мы будем стремительно расти, поэтому Украина сегодня - самое привлекательное место для стратегических инвесторов", - также написал Зеленский.

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Украина, ЗСТ, Ратификация, Владимир Зеленский, Кнессет Израиля.
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