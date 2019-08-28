Скачать
Среда, 28.08.2019
Зеленский приветствует присоединение США к "Нормандскому формату"
Зеленский приветствует присоединение США к "Нормандскому формату"
Обвал дома в Дрогобиче: Зеленский сделал громкое заявление
Обвал дома в Дрогобиче: Зеленский сделал громкое заявление
Поветкин и Фьюри на разогреве у Ломаченко: расписание боев 31 августа
Поветкин и Фьюри на разогреве у Ломаченко: расписание боев 31 августа
Ореховый Спас 2019: что обязательно нужно сделать в этот день
Ореховый Спас 2019: что обязательно нужно сделать в этот день

Кубив: Приемники Кабмина получат сильную и стабильную экономику

Кубив: Приемники Кабмина получат сильную и стабильную экономику
16:14 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса:Также вице-премьер подготовил своему преемнику отчет о работе министерства в 2018 году.

Кабинет министров Украины во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом передает своим преемникам стабильную и сильную экономику.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив на брифинге, посвященном итогам работы его министерства в 2016-2019 годах.

"Мы передаем стабильную и сильную экономику. Стабилизация экономики и совокупный рост ВВП составил 8,4%. Для сравнения, когда мы пришли, в первом квартале 2016 года рост экономики составлял 0,1%, а в конце второго квартала (2019 года) - 4,6%", - сказал он.

Украина получит от рынка земли до 1,5 млрд. долларов ежегодно

Также Кубив подготовил своему преемнику на посту министра три документа - переходную книгу с анализом экономических реформ, которые проходят в Украине, среднесрочный план действий и отчет о работе министерства в 2018 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экономика, Кабмин, ВВП, Степан Кубив, Владимиром Гройсманом.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 28 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
03 Успение Пресвятой Богородицы 2019: лучшие поздравления с праздником в стихах и прозе, красивые открытки
04 Разумков о Гончаруке и Авакове в новом Кабмине: Есть предложения, есть видение
05 Мода 2019: серия необычных и даже вызывающих тенденций сезона осень-зима 2019/2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина может потерять свои разработки от продажи &quot;Мотор Сич&quot;
Украина может потерять свои разработки от продажи "Мотор Сич"
Средняя зарплата в Украине выросла за последнее время
Средняя зарплата в Украине выросла за последнее время
На КПВВ &quot;Майорское&quot; прекратились обстрелы
На КПВВ "Майорское" прекратились обстрелы
&quot;Мастер Шеф&quot; 9 сезон: детали нового выпуска кулинарного шоу
"Мастер Шеф" 9 сезон: детали нового выпуска кулинарного шоу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь