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ЕБА обратилась к Раде по законопроекту о рынке такси

ЕБА обратилась к Раде по законопроекту о рынке такси
15:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:ЕБА просит транспортный комитет Рады поддержать законопроект, который реформирует рынок услуг такси.

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) обратилась к главе комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Юрию Кисилю с просьбой поддержать законопроект, которым предлагается новое законодательное регулирование рынка такси, сообщила пресс-служба ЕБА в пятницу.

"Принятие новой модели регулирования рынка такси – значительный шаг по внедрению европейских стандартов в жизнь украинцев. Надеемся, что новый закон о такси позволит вывести перевозки из тени, избавиться от устаревших норм регулирования и вместо этого ввести понятные и равные правила игры для участников рынка. В Украине впервые к реформированию рынка услуг такси подошли так комплексно и профессионально, что, бесспорно, является позитивным сигналом", - цитирует пресс-служба руководителя департамента представительства интересов компаний-членов ЕБА Игоря Гоцика.

Как отмечается, предлагаемым законопроектом предполагается отмена получения лицензии на внутренние перевозки пассажиров на такси, в то же время вводится обязанности уведомлять о начале соответствующих услуг Государственную службу по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность"), которой также предоставляются функции Государственного реестра автомобильных перевозчиков.

Как выглядит такси в разных странах (Фото)

Кроме того, согласно документу, автомобильный индивидуальный перевозчик не обязан регистрировать ФЛП. Ему также не нужно составлять письменный договор о перевозках на каждую услугу - он может лишь составить договор в электронной форме.

"Учитывая основательность приведенных положений и важность их принятия для увеличения прозрачности ведения деятельности автомобильными пассажирскими перевозчиками, ожидаем плодотворное сотрудничество и надеемся, что уже этой осенью законопроект будет принят", - отмечают в ЕБА.

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Как сообщалось, Офис эффективного регулирования (BRDO) совместно с сервисами вызова такси Uber, Uklon и Bolt (ранее - Taxify), а также с Ассоциацией ответственных перевозчиков и ООО "Автомобильные инновации" в июле 2019 года представил новую концепцию регулирования рынка такси. В ходе презентации участники подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере развития рынка перевозок пассажиров на такси.

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Верховная Рада, ЕБА, Такси, "Укртрансбезопасность", Комитет Рады, Рынок такси.
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