ЕБА обратилась к Раде по законопроекту о рынке такси

Новости Бизнеса:ЕБА просит транспортный комитет Рады поддержать законопроект, который реформирует рынок услуг такси.

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) обратилась к главе комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Юрию Кисилю с просьбой поддержать законопроект, которым предлагается новое законодательное регулирование рынка такси, сообщила пресс-служба ЕБА в пятницу.

"Принятие новой модели регулирования рынка такси – значительный шаг по внедрению европейских стандартов в жизнь украинцев. Надеемся, что новый закон о такси позволит вывести перевозки из тени, избавиться от устаревших норм регулирования и вместо этого ввести понятные и равные правила игры для участников рынка. В Украине впервые к реформированию рынка услуг такси подошли так комплексно и профессионально, что, бесспорно, является позитивным сигналом", - цитирует пресс-служба руководителя департамента представительства интересов компаний-членов ЕБА Игоря Гоцика.

Как отмечается, предлагаемым законопроектом предполагается отмена получения лицензии на внутренние перевозки пассажиров на такси, в то же время вводится обязанности уведомлять о начале соответствующих услуг Государственную службу по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность"), которой также предоставляются функции Государственного реестра автомобильных перевозчиков.

Кроме того, согласно документу, автомобильный индивидуальный перевозчик не обязан регистрировать ФЛП. Ему также не нужно составлять письменный договор о перевозках на каждую услугу - он может лишь составить договор в электронной форме.

"Учитывая основательность приведенных положений и важность их принятия для увеличения прозрачности ведения деятельности автомобильными пассажирскими перевозчиками, ожидаем плодотворное сотрудничество и надеемся, что уже этой осенью законопроект будет принят", - отмечают в ЕБА.

Как сообщалось, Офис эффективного регулирования (BRDO) совместно с сервисами вызова такси Uber, Uklon и Bolt (ранее - Taxify), а также с Ассоциацией ответственных перевозчиков и ООО "Автомобильные инновации" в июле 2019 года представил новую концепцию регулирования рынка такси. В ходе презентации участники подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере развития рынка перевозок пассажиров на такси.