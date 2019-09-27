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В Минэнегро пообещали улучшить стратегию добычи газа

В Минэнегро пообещали улучшить стратегию добычи газа
15:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Минэнерго разработает новую стратегию добычи газа до 2025 года.

Министерство энергетики и угольной промышленности, находящегося в процессе трансформации в Министерство энергетики и защиты окружающей среды, готово взяться за разработку новой стратегии добычи газа до 2025 года.

Об этом на форуме Russian Gas Forum заявила руководитель экспертной группы нефти и газа директората ископаемых источников топлива министерства Елена Чайковска.

"Министерство готово разработать стратегию добычи газа до 2025 года, мы разослали приглашения стейкхолдерам. Рабочая группа еще не начала работать", - сказала Чайковская.

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По ее словам, министерство планирует разработать документ, который будет "реально работать".

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Газ, Добыча газа, Минэнерго, ПХГ.
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