В Минэнегро пообещали улучшить стратегию добычи газа

Новости Бизнеса:Минэнерго разработает новую стратегию добычи газа до 2025 года.

Министерство энергетики и угольной промышленности, находящегося в процессе трансформации в Министерство энергетики и защиты окружающей среды, готово взяться за разработку новой стратегии добычи газа до 2025 года.

Об этом на форуме Russian Gas Forum заявила руководитель экспертной группы нефти и газа директората ископаемых источников топлива министерства Елена Чайковска.

"Министерство готово разработать стратегию добычи газа до 2025 года, мы разослали приглашения стейкхолдерам. Рабочая группа еще не начала работать", - сказала Чайковская.

По ее словам, министерство планирует разработать документ, который будет "реально работать".