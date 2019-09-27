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Минфин планирует изменить принципы заимствований

Минфин планирует изменить принципы заимствований
16:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Минфин Украины работает над тем, чтобы в 2020 году заместить внешние заимствования внутренними.

Министерство финансов может в 2020 году заместить внешние заимствования внутренними при условии сохранения спроса на последние, сообщил государственный уполномоченный по государственному долгу Юрий Буца.

"Ориентировочно, индикативно мы планируем (в 2020 году – ред.) две трети заимствований сделать на локальном рынке – это 242,1 млрд грн. И 119 млрд грн – это внешние заимствования. Если ситуация будет такая, как в нынешнем году и у нас будет такой же спрос на внутренние заимствования… то есть если конъюнктура будет такая же, то мы сократим в следующем году внешние заимствования и заместим их внутренними", – сказал Буца, выступая на Ukrainian Financial Forum, организованном ICU, в Киеве в пятницу.

По его словам, таким образом, тенденция сокращения доли валютного долга в общей структуре госдолга продолжится.

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Помимо этого, Украина намерена отказаться от выпуска пятилетних облигаций внутреннего государственного займа.

"На этом мы заканчиваем с этим инструментом. Мы его больше размещать не будем, у него достаточно большой объем", – сказал Буца.

По его словам, при запуске пятилетних облигаций Минфин рассчитывал на достижения объема в $1млрд в феврале 2020 года, но спрос на него оказался выше.

"Но мы чуть-чуть перестарались: почти $1,5 млрд уже сейчас. Четыре аукциона было нужно, чтобы достичь такого размера. Ставки сократились с 15,85% на момент первого размещения до 14,75%, которая была средневзвешенной в этот вторник", – пояснил Юрий Буца.

Напомним, Министерство финансов планирует пополнить бюджет 2020 года приватизацией государственного имущества на 5 млрд. грн.

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Минфин, Внешние заимствования, Юрий Буца, Внутренние заимствования.
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