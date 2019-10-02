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Просто будет дороже: Россия готова строить Nord Stream 2 в обход Дании

Просто будет дороже: Россия готова строить Nord Stream 2 в обход Дании
11:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Газпром продолжает ждать разрешения Дании на Nord Stream 2, однако готовит альтернативные пути для газопровода.

Существуют другие варианты маршрутов "Северного потока 2" в случае невыдачи разрешения Данией, сообщил министр энергетики России Александр Новак, выступая на Российской энергетической неделе.

"Проект реализуется, мы ждем решения Королевства Дания по выдаче разрешения. Понятно, что есть другие разные варианты (маршрутов - ред.) в случае отсутствия такое разрешения - просто проект тогда будет дороже, несколько по времени будет дольше реализовываться", - сказал министр.

Новак отметил, что пока Россия рассчитывает на базовый маршрут. "Тем не менее, мы еще рассчитываем, что этот проект будет реализован в том маршруте, на который была подана заявка на получение разрешения, и мы не видим здесь никаких оснований, чтобы не выдать такое разрешение", - сказал он.

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"Мы видим жесточайшую конкуренцию и сопротивление реализации проекта "Северный поток 2", но это не тотальное сопротивление. Многие страны поддерживают этот проект, потому что это, действительно, еще раз повторю, долгосрочный, на многие годы проект, который будет обеспечивать надежные поставки энергоресурсов в Европейский союз", - подчеркнул он.

В свою очередь председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков в ходе пленарной сессии отметил, что уже два года по двум заявкам "Газпрома" решения не принимаются. "Понятно, что это чисто геополитическая ситуация, связанная с тем, что США хотят заместить часть нашего российского газа собственным СПГ. Дело в том, что мы практически подошли к территориальным водам экономической зоны Дании. Действительно, цифра названа: уже 83% газопровода построено, осталось совсем немного", - сказал он.

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"Дания должна понимать, что никаких объективных причин, чтобы не согласовать прохождение, нет. Тем более, они буквально на днях согласовали в том же месте прохождение газопровода, который идет из Норвегии в Польшу, поэтому должны согласовать, посмотрим. Если не согласуют - обойдем, обойдем экономическую зону Дании, будет дольше, будет дороже, но это же газ для Европы, и странно, что вот такая ситуация сейчас происходит", - подчеркнул Зубков.

СМИ: Строительство "Северного потока-2" становится все дороже

"Газпром" строит "Северный поток 2" и "Турецкий поток" - это 85 млрд куб. м газа, это то, что мы практически пропускаем через Украину. Украина тоже, к сожалению, не принимает решение по предложенному "Газпромом" контракту, продолжению контракта на 2020 год, тем самым она усугубляет ситуацию, которая может сложиться после 31 декабря. Поэтому мы работаем, "Газпром" работает, Еврокомиссия - посмотрим. Мне кажется, что Украина должна подумать хорошенько и принять меры, чтобы решить эту проблему", - добавил председатель совета директоров "Газпрома".

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Nord Stream, Александр Новак, Северный поток-2, Nord Stream-2.
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