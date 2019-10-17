Получателей соцвыплат будут проверять: принят закон

Новости Бизнеса:Для оптимизации бюджетных средств народные депутаты приняли закон о мониторинге получателей социальных выплат.

Народные депутаты на пленарном заседании 17 октября приняли закон, который путем мониторинга получателей социальных выплат позволяет оптимизировать расходы бюджета.

За законопроект №1231 проголосовали 249 народных депутатов.

По словам главы Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, законопроект №1231 был доработан после первого чтения с 17 поправками от нардепов. В комитете одобрили документ, как закон, а сегодня он был принят парламентом.

Третьякова заявила, что он регулирует только определенные выплаты, такие как пенсии, субсидии, стипендии (кроме академических), льготы и пособия. В этот список также попадают выплаты за счет государственного, местного бюджетов, фондов страхования. По ее словам, этот законопроект разработан по европейским нормам, а его механизм уже был отработан органами власти.

Ранее депутаты докладывали, что законопроектом предполагается не проверка, а разрешение Министерству финансов запустить систему, целью которого будет определение проблемных аспектов по вопросам социальных выплат с дальнейшем сообщением в специальные органы.

Минфин уже пытался провести верификацию социальных выплат, однако инициатива не реализовалась по решению суда.

Владимир Зеленский определил как неотложный законопроект №1231, поступивший в Раду 2 сентября.