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Нефедов о проблемах с неработающими сканерами на таможне: Мы боремся в судах

Нефедов о проблемах с неработающими сканерами на таможне: Мы боремся в судах
17:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Таможенная служба пока не решила проблему с неработающими сканерами из-за блокировки счетов в судах.

Государственная таможенная служба Украины пока не решила проблему с неработающими сканерами и закупкой новых устройств из-за невозможности провести оплату вследствие блокировки счетов в судах.

Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

"За последние 3 месяца было только 2 дня, когда ГФС (находящаяся в стадии ликвидации Государственная фискальная служба - ред.) могла за что-нибудь заплатить, потому что ее счета ежедневно блокируются различными судебными исками", - сказал Нефедов и выразил надежду, что вскоре ситуация изменится в лучшую сторону.

В частности, по его словам, в настоящее время продолжаются судебные процессы по разблокировке счетов ГФС.

"Мы боремся в судах, чтобы разблокировать счета. Это не только проблема по сканерам, это касается любых оплат, кроме защищенных статей, как зарплата, например. Это одна из причин, почему ГФС ликвидируется", - подытожил глава Таможенной службы.

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Как сообщалось, ранее Нефедов заявил, что первые два из закупленных для борьбы с контрабандой сканеров планируют запустить в начале 2020 года. По его словам, часть сканеров были смонтированы таким образом, чтобы никогда не заработали.

В ответ на эти заявления Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту установки неработающих сканеров для таможни, так как подозревает работников ведомства в нанесении ущерба госбюджету.

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25 октября премьер-министр Алексей Гончарук поручил Нефедову за две недели подготовить стратегию развития всей таможенной инфраструктуры и запустить в работу ранее закупленные стационарные сканеры для таможен.

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ГТС, ГФС, Максим Нефедов.
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