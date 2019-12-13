Киев и Кишинев подписали меморандум о взаимопонимании по поставкам газа

Новости Бизнеса:Украина и Молдова подписали меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности поставок газа

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины и Министерство экономики и инфраструктуры Молдовы подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области безопасности поставок газа.

Соответствующий документ подписан сегодня в Кишиневе (Молдова), сообщила представитель Энергетического сообщества Светлана Карпишина.

"Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики и инфраструктуры Молдовы и Министерством энергетики и защиты окружающей среды Украины по сотрудничеству в сфере безопасности поставок газа был подписан сегодня в Кишиневе. Надеюсь, нам никогда не понадобится реализовывать его", – написала она на своей странице в соцсети Facebook.

Как сообщалось, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Молдове аккредитив $50 млн на обеспечение альтернативных закупок природного газа в течение месяца у НАК "Нафтогаз Украины", если прекратится транзит российского ресурса через Украину.