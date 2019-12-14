Лоукостер приостановил рейсы в Украину из-за нерентабельности

Новости Бизнеса:Итальянская авиакомпания приостанавливает полеты по трем маршрутам в Украине.

Итальянская авиакомпания Ernest Airlines приостановит полеты по маршрутам Киев-Генуя, Харьков-Рим и Харьков-Милан на зимний сезон 2019/2020 годов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Аvianews.сom.

Последний в этом году рейс Киев-Генуя состоялся 6 декабря. В системе бронирования продажи открыты на перелеты с 1 апреля 2020 года с частотой два раза в неделю по средам и субботам.

Последние рейсы Харьков-Рим в этом зимнем сезоне состоятся 28 декабря и 4 января 2020 года, а рейсы Харьков-Милан - 29 декабря, 5 и 12 января 2020года. На данный момент продажи на другие даты, в частности летнее расписание 2020 года, недоступны.

Причина решения - "общее снижение пассажиропотока в этот период".

Пассажиры, чьи рейсы были отменены, могут выбрать бесплатную смену билета на альтернативные рейсы Ernest Airlines до 28 марта 2020 года или получить полный возврат стоимости.

С учетом указанных изменений маршрутная сеть авиакомпании до конца зимнего сезона 2019/2020 годов будет включать три города Украины: Киев, Львов и Одессу. Полеты в Харьков будут прекращены.