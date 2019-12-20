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Газовые переговоры продолжатся в пятницу в Минске

Газовые переговоры продолжатся в пятницу в Минске
00:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Телеграф

Новости Бизнеса:Переговоры по газу с Украиной на высоком уровне продолжатся в пятницу в Минске.

Переговоры по газу с Украиной продолжатся в пятницу в Минске, сообщили журналистам в "Газпроме".

"Переговоры не технические. Уровень высокий. От "Газпрома" - глава компании Алексей Миллер", - сказали в компании.

Накануне в четверг в Берлине стороны согласовали протокол по всему комплексу вопросов взаимоотношений России и Украины в газовой сфере, который должен быть согласован на высшем уровне.

Газовые переговоры: достигнуты "принципиальные договоренности"

"Мы сегодня действительно очень хорошо поработали, подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности, который в настоящее время требует согласования и надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные договоренности", - сказал по итогам министр энергетики РФ Александр Новак.

Как сообщалось, в Берлине в четверг состоялись российско-украинские переговоры по газу с участием министра экономики ФРГ Петера Альтмайера и уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георга Графа Вальдерзее, а также Шефчовича.

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С российской стороны во встрече участвовали председатель правления "Газпрома" (MOEX: GAZP) Алексей Миллер, глава Минэнерго РФ Александра Новак. С украинской стороны - министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

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Газпром, Нафтогаз, Газовые переговоры, Транзит газа.
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