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Германия поможет Украине модернизировать ГТС

Германия поможет Украине модернизировать ГТС
03:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Договоренность между Россией и Украиной о продлении транзита газа "оказалась действительно короче, чем первоначально представлялось.

Координатор правительства ФРГ по трансатлантического сотрудничества Петер Байер заявляет, что Германия будет помогать Украине в модернизации ее газотранспортной системы (ГТС). Об этом он заявил в интервью Немецкому радио.

"Это не так, что Украину оставят в одиночестве, напротив: мы имеем обязательства, и мы поддерживаем их", - сказал Байер.

Он признал, что договоренность между Россией и Украиной о продлении транзита газа "оказалась действительно короче, чем первоначально представлялось", но роль играет то, что Германия и другие страны взяли на себя обязательства модернизировать устаревшую трубопроводную сеть Украины.

"И мы поможем Украине модернизировать ее", - заверил он.

Байер подчеркнул, что правительство Германии несет ответственность перед потребителями и гражданами за безопасное обеспечение газом. При этом он добавил, что все меняется: трубопроводы и условия энергоснабжения.

Он высказал предположение, что санкции США задержат завершение проекта газопровода Nord Stream 2 до по меньшей мере второй половины 2020 года.

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Как сообщалось, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, который предусматривает введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". После этого швейцарская компания Allseas, которая занимается укладкой труб для "Северного потока-2", приостановила работы.

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Германия, Украина, ГТС, Помощь.
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