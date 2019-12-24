Герус рассказал, куда пойдут $3 миллиарда российского "Газпрома"

Новости Бизнеса:Три миллиарда долларов, которые Газпром должен выплатить Нафтогазу по решению Стокгольмского арбитража, используют на несколько целей.

Глава энергетического комитета ВР Андрей Герус заявил, что три миллиарда долларов, которые "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража, используют на несколько целей. Об этом сообщает "Громадське".

По его словам, 3 миллиарда долларов, которые согласился выплатить "Газпром" - ощутимая сумма для "Нафтогаза".

"Во-первых, у "Нафтогаза" есть определенные кредиты, то есть это может быть погашение кредитов. Второе, это могут быть средства, которые могут инвестироваться в увеличение добычи газа, это также важно. И третье - "Нафтогаз" это государственная компания, соответственно это дивиденды для государства - это пополнение государственного бюджета", - сказал Герус.

На прошлой неделе стало известно, что стороны согласовали основные параметры нового контракта на транзит газа.

В частности, российская сторона согласилась выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.

В то же время в Нафтогазе допускают, что Россия может не выполнить свои обещания.