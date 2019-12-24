Скачать
Вторник, 24.12.2019
С января для украинцев будут действовать две цены на газ
С января для украинцев будут действовать две цены на газ
В Украине приравняют электронные сигареты к табачным
В Украине приравняют электронные сигареты к табачным
Джошуа может отказаться от одного из своих поясов
Джошуа может отказаться от одного из своих поясов
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 25 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 25 декабря

Герус рассказал, куда пойдут $3 миллиарда российского "Газпрома"

Герус рассказал, куда пойдут $3 миллиарда российского "Газпрома"
11:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Три миллиарда долларов, которые Газпром должен выплатить Нафтогазу по решению Стокгольмского арбитража, используют на несколько целей.

Глава энергетического комитета ВР Андрей Герус заявил, что три миллиарда долларов, которые "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража, используют на несколько целей. Об этом сообщает "Громадське".

По его словам, 3 миллиарда долларов, которые согласился выплатить "Газпром" - ощутимая сумма для "Нафтогаза".

"Во-первых, у "Нафтогаза" есть определенные кредиты, то есть это может быть погашение кредитов. Второе, это могут быть средства, которые могут инвестироваться в увеличение добычи газа, это также важно. И третье - "Нафтогаз" это государственная компания, соответственно это дивиденды для государства - это пополнение государственного бюджета", - сказал Герус.

На прошлой неделе стало известно, что стороны согласовали основные параметры нового контракта на транзит газа.

В частности, российская сторона согласилась выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.

В то же время в Нафтогазе допускают, что Россия может не выполнить свои обещания.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газпром, Нафтогаз, Стокгольмский арбитраж, Андрей Герус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дождь, снег и гололед: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
02 Шторм с дождем и снегом: в трех областях ограничили движение транспорта
03 Когда крем не справляется: трюк, который сделает кожу рук идеальной
04 Итоги дня 23 декабря: Новый Трудовой кодекс, Путин в Крыму и апелляция Антоненко
05 Знаменитые актеры, которых никто не видел (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Труба лишается должности директора ГБР
Труба лишается должности директора ГБР
Сотни машин и очереди на 8 км: ситуация на пунктах пропуска с Польшей
Сотни машин: ситуация на пунктах пропуска с Польшей
В Харькове одновременно &quot;заминировали&quot; почти 300 объектов
В Харькове "заминировали" почти 300 объектов
Католическое Рождество 2019: что категорически нельзя делать
Католическое Рождество 2019: что категорически нельзя делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь