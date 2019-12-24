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Не всегда 13 - это плохо: Украина показала отличный результат в металлургическом рейтинге

Не всегда 13 - это плохо: Украина показала отличный результат в металлургическом рейтинге
15:31 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Украина сохранила свои позиции в мировом металлургическом рейтинге.

По итогам января-ноября 2019 года Украина сохранила 10-е место в мире по объемам выплавки чугуна и 13-е - по объемам выплавки стали.

Об этом свидетельствуют данные ассоциации Worldsteel, сообщает объединение предприятий "Укрметаллургпром".

"Украина находится на 10-м месте среди 40 стран-производителей чугуна… Среди 62 стран-производителей стали Украина занимает 13-е место", - говорится в сообщении.

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Всего, по данным Worldsteel, за 11 месяцев 2019 года в мире произведено 1,24 млрд тонн чугуна, что на 2,28% выше показателя аналогичного периода 2018 года.

Первое место в мире по объёмам выплавки чугуна по-прежнему принадлежит Китайской Народной Республике (738,9 млн тонн; на 5,05% выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Доля китайского чугуна в мировом производстве за январь-ноябрь 2019 года составила 59,6%.

Позиции остальных стран-лидеров не изменились.

Также в пятёрке лидеров среди стран-производителей чугуна за 11 месяцев 2019 года остались: Индия (101,2 млн тонн; на 3,85% больше), Япония (68,9 млн тонн; на 3,2% меньше), Россия (46,1 млн тонн; на 2,5% меньше) и Южная Корея (43,6 млн тонн; на 1,3% больше). Украина находится на 10-м месте среди 40 мировых производителей чугуна (18,46 млн тонн; на 1,45% меньше).

Мировая выплавка стали за 11 месяцев 2019 года составила 1,68 млрд тонн, что на 2,7% больше, яем в январе-ноябре 2018 года.

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Лидером среди мировых производителей стали также является Китайская Народная Республика, выплавившая 09 млрд тонн стали за указанный период (на 7,0% больше, чем за аналогичный период прошлого года). Доля КНР в мировом производстве стали составила 53,7%.

За Китаем в ТОП-5 производителей стали следуют: Индия (101,95 млн тонн; на 2,0% больше), Япония (91,5 млн тонн; на 4,5% меньше), США (80,6 млн тонн; на 1,9% больше) и Южная Корея (66,0 млн тонн; на 0,4% больше). Среди 62 стран-производителей стали Украина по итогам 11 месяцев 2019 года заняла 13-е место (19,3 млн тонн; на 0,4% больше).

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Рейтинг, Металлургия, "Укрметаллургпром".
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