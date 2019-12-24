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Выплата зарплат медработникам: Кабмин перераспределит средства из госбюджета

Выплата зарплат медработникам: Кабмин перераспределит средства из госбюджета
19:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Правительство Украины перераспределит средства для выплаты задолженности по зарплатам медработников.

Кабинет министров Украины распоряжением от 24 декабря перераспределит средства из госбюджета-2019 с целью выплаты задолженности по зарплате медицинским работникам на сумму 41,1 млн грн.

Об этом сообщил в Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко (фракция " Европейская солидарность").

Согласно тексту распоряжения, планируется уменьшить бюджетные расходы по трем бюджетным программам, в частности "Повышение квалификации медицинских и фармацевтических кадров и подготовка научных и научно-педагогических кадров в сфере здравоохранения, подготовка и повышение квалификации лиц по предоставлению домедицинской помощи" (около 3,4 млн грн), "Организация и регулирование деятельности учреждений и отдельные мероприятия в системе здравоохранения" (10,88 млн грн), "Субвенция из госбюджета местным бюджетам на создание оперативно-диспетчерских служб, на реализацию пилотного проекта по развитию системы экстренной медицинской помощи в Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и Киеве" (26,82 млн грн).

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Перераспределенные средства будут направлены на программу "Медицинская субвенция из госбюджета местным бюджетам".

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Минздрав, Кабмин, Долги, Зарплаты, Медработники, Алексей Гончаренко.
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