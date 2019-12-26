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В Украине снова сократились объемы промышленного производства

В Украине снова сократились объемы промышленного производства
11:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:По итогам ноября 2019 года, падение промпроизводства составило 7,5%.

В ноябре 2019 года падение промышленного производства составило 7,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

"В ноябре 2019 года в промышленности падение производства углубилось до 7,5% ("минус" 5,0% в октябре 2019 года), с учетом эффекта календарных дней - на 6,9%. В ноябре 2019 года производство "инвестиционных товаров" снизилось на 9,1%, "товаров промежуточного потребления" - снижение на 6,8%, "потребительских товаров краткосрочного использования" - снижение на 6,2% и "потребительских товаров длительного пользования" - снижение на 4,5%. За январь-ноябрь 2019 года кумулятивный показатель промышленного производства сократился на 1,2% (за 10 месяцев 2019 года - 0,6%)", - подчеркнул министр.

Он отметил, что в противовес ожиданиям в ноябре ухудшилась ситуация в добывающей промышленности, машиностроении, поставке электроэнергии, газа и пара - виды промышленной деятельности с наибольшим отрицательным вкладом.

"Если раньше падение производства объяснялось действием определенных факторов, таких как нестабильные заказы на внутреннем рынке, остановка части производственных мощностей на отдельных метпредприятиях из-за проведения ремонта, теплые погодные условия (энергетика), сохранение логистических проблем на железнодорожном транспорте (сложности отгрузки продукции ГМК), неблагоприятная внешняя конъюнктура (металлургия), то сейчас углубление падения, которое продолжается 6-й месяц подряд, охватило уже почти все виды промышленности (положительные результаты продемонстрировали только химическое производство и производство мебели и ремонт и монтаж оборудования). Это свидетельствует о действии системных факторов, таких как нехватка спроса, что сочетается с негативным влиянием укрепления гривни на конкурентоспособность отечественных производителей", - пояснил Милованов.

Министр сделал вывод, что падение промышленности приобрело системный характер и требует срочных действий государства.

"Минэкономики работает над подписанием меморандума с отраслью относительно первоочередных шагов, стратегией и планом действий по защите и развитию промышленности; также начинает работать штаб по текущей ситуации с инфраструктурой, в который войдут представители промышленности, УЗ и портов. Уже разработано 13 направлений - векторов действий, которые будут вскоре обнародованы", - сообщил чиновник.

Министр обратил внимание на то, что в строительстве в январе-ноябре рост производства ускорился до 21,3% (в январе-октябре 2019 года он составил 20,8%).

"Такие результаты, в первую очередь, обусловлены значительным увеличением строительства инженерных сооружений ("плюс" 25,5% в январе-ноябре 2019 года) и нежилых зданий ("плюс" 30,5%), которое активно финансировалось за счет государственного и местного бюджетов, средств международных доноров и собственных средств предприятий. В то же время в жилищном строительстве рост был весьма незначительным", - конкретизировал он.

Милованов раскритиковал НБУ за курс гривни и высокую учетную ставку

Как сообщал Укринформ, за январь-ноябрь 2019 года объемы промышленного производства в Украине сократились на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В частности, в перерабатывающей промышленности за 11 месяцев 2019 года производство сократилось на 1,7%, в добывающей промышленности и разработке карьеров оно увеличилось на 0,8% по сравнению с январем-ноябрем прошлого года.

За указанный период в Украине было добыто 23,5 млн тонн каменного угля (на 0,2% меньше, чем за январь-ноябрь 2018 года), 1,57 млн тонн сырой нефти (на 6,2% больше), 658 тыс. тонн газового конденсата (на 8,9% больше), 18,6 млрд кубометров природного газа (на 0,6% меньше), 147 млн тонн железной руды (на 0,5% меньше).

Также за 11 месяцев текущего года было произведено 1,61 млн кубометров кирпича керамического (на 5,3% меньше, чем за январь-ноябрь 2018 года), 8,46 млн тонн цемента (на 1,3% меньше), 18,4 млн тонн чугуна (на 1,3% меньше), 8,7 млн тонн плоских полуфабрикатов из нелегированной стали (на 2,0% больше).

Электроэнергии за январь-ноябрь 2019 года было произведено на 4,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года - 137,2 млрд кВт-часов.

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Промпроизводство, Промишленность, Тимофей Милованов.
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