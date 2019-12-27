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Украина оштрафовала иностранную авиакомпанию за незаконный полет над Крымом

Украина оштрафовала иностранную авиакомпанию за незаконный полет над Крымом
08:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:В бюджет Украины впервые с начала аннексии Россией Крыма поступили деньги за нарушение воздушного пространства.

Госавиаслужба Украины впервые оштрафовала иностранную авиакомпанию за пересечение воздушного пространства Крыма.

Об этом сообщает Армия Inform. Украина запретила взлет-посадку из аэропорта «Симферополь» всем авиакомпаниям и закрыла воздушное пространство над всей территорией полуострова еще в марте 2014 года.

С тех пор количество таких нарушений пересекло отметку в 200 тысяч, и за одно из них никто так и не понес никакой финансовой ответственности. Отмечается, что 8 августа 2019 года самолет авиакомпании Euro-Asia Air выполнил полет в пределах запретной зоны над оккупированным полуостровом. После этого Госавиаслужба вынесла постановление о наложении штрафа.

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В отличие от российских авиалиний, которые ежедневно совершают около ста взлетов-посадок в Крыму и упорно не выплачивают штрафы, казахские авиалинии признали свою вину и добровольно уплатили эти средства. Государственный бюджет Украины недавно пополнился на 136 тысяч гривень.

Вместе с тем в службе заявили, что суммы штрафов за нарушение воздушного пространства в Крыму только гражданскими воздушными судами российских авиакомпаний уже достигли 13 миллиардов гривень.

Ранее 25 декабря росСМИ сообщили, что первый пассажирский поезд, следующий из Санкт-Петербурга в Севастополь, прибыл в Крым, время в пути заняло 43 часа 25 минут. 

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Как сообщалось, 23 декабря Путин запустил движение поездов по мосту через Керченский пролив. По железной дороге моста он отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань.

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Крым, Авиакомпания, Госавиаслужба, Госавиаслужба Украины, Аннексия Крыма.
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