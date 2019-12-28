В мининфраструктуры согласовали передачу в аренду имущества аэропорта "Борисполь"

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Министерством инфраструктуры согласована передача в аренду имущества ГП "Международный аэропорт "Борисполь". Об этом сообщается на сайте Минифраструктуры.

"Имущественной комиссии по рассмотрению вопросов относительно распоряжения имуществом Мининфраструктуры 26 декабря 2019 года было проведено заседание, на котором были рассмотрены вопросы согласования передачи в аренду имущества, находящегося на балансе ГП "Международный аэропорт "Борисполь", - говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения было согласовано заключение договоров аренды государственного недвижимого имущества сроком на 5 лет для размещения пунктов предварительного обслуживания пассажиров, общественного заведения питания, магазинов беспошлинной торговли.

Также было согласовано заключение договоров аренды государственного недвижимого имущества сроком на 2 года для вендинговых автоматов, то есть таких, которые продают кофе, напитки, конфеты и т.д., и мест сервисного обслуживания пассажиров (места упаковки багажа) и заключения договоров аренды государственного недвижимого имущества сроком на 2 года и 11 месяцев для размещения банкоматов, офисов и раздевалок.

Кроме этого, комиссия определила такие условия для заключения вышеуказанных договоров аренды государственного недвижимого имущества: внесение потенциальным арендатором гарантийной суммы, составляющей шесть стартовых арендных плат; внесение в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора аренды платы не менее чем за 24 месяца; внесение гарантийного взноса, который составляет шесть стартовых арендных плат.

Условиями также определена необходимость согласования с балансодержателем в письменном виде дизайна, вывесок и других информационных материалов, которые размещаются на внешней части арендованного имущества.

Комиссия поддержала позицию относительно распределения лотов на индивидуально определенные объекты недвижимого имущества с указанием целевого использования и площади. Также комиссией было согласовано продление договоров аренды на следующий срок их действия.

Таким образом Мининфраструктуры как орган управления дал согласие и выводы относительно передачи в аренду государственного недвижимого имущества, балансодержателем которого является ГП "Международный аэропорт "Борисполь", о котором было объявлено Министерством на сайте.

Как сообщалось, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Министерство инфраструктуры и Фонд государственного имущества обеспечат прозрачный и конкурентный конкурс на аренду имущества аэропорта "Борисполь".