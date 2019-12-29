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В Вене продолжаются газовые переговоры между Украиной и РФ

В Вене продолжаются газовые переговоры между Украиной и РФ
14:55 Сегодня Телеграф Экономическая правда

Новости Бизнеса:Украина и Российская Федерация в Вене начали процесс подписания документов, связанных с транзитом газа.

Представители Украины и России продолжают переговоры о транзите природного газа после 1 января 2020 года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

"Начинаем следующий день переговоров. Цель – финализировать все договоры", - написал Макогон.

Напоминаем, 20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.

По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.

На переговоры о транзите газа, которые прошли в Минске, Россия согласилась выплатить Украине 3 миллиарада долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко назвал новый газовый контракт с российским "Газпромом" "сложным для всех сторон компромиссом".

Украина и Россия договорились об отказе от взаимных претензий по газу

Договоренности предусматривают подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие 4 года, отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома", согласие "Газпрома" выплатить Украине деньгами до Нового года больше 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что "Нафтогаз" отзовет иск против российского "Газпрома" на 12,25 миллиардов долларов.

Все необходимые документы должны быть подписаны до конца текущего года.

27 декабря "Нафтогаз" получил от "Газпрома" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

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Газ, Газпром, Нафтогаз, Вена, Газовые переговоры, Транзит газа.
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