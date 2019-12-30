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Понедельник, 30.12.2019
В Украине падает уровень добычи газа: детали, причины, последствия
В Украине падает уровень добычи газа: детали, причины, последствия
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В Украине падает уровень добычи газа: детали, причины, последствия

В Украине падает уровень добычи газа: детали, причины, последствия
10:28 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Украина снизила добычу природного газа с начала 2019 года.

Добыча природного газа в Украине в январе-ноябре 2019 года снизилась на 0,8% (на 152,2 млн кубов) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 18,915 млрд кубометров.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и охраны окружающей среды.

По расчетам агентства, предприятия НАК "Нафтогаз Украины" за 11 месяцев снизили добычу газа на 2,2% (на 329,8 млн куб. м) – до 14,722,2 млрд кубометров.

В т.ч. числе АО "Укргазвыдобування" обеспечило добычу 13 млрд 653,3 млн куб. м (-2,9%), ПАО "Укрнафта" – 1,62 млрд кубометров (+8,1%), ПАО "Черноморнафтогаз" – 6,5 млн кубов газа (-10,3%).

Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании в январе-ноябре нарастили добычу газа на 4,4% (на 177,6 млн куб. м) – до 4,193 млрд кубометров.

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Как известно, Украина в 2018 году увеличила добычу природного газа на 0,5% (106,3 млн куб. м) по сравнению с 2017 годом – до 20,897 млрд кубометров.

В июле текущего года "Нафтогаз" представил новую стратегию добычи газа в Украине.

До этого руководитель газового дивизиона НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов заявил, что стратегию 20/20, которая предусматривает увеличение добычи газа в 2020 году до 20 млрд кубометров в год, невозможно реализовать.

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Газ, Нафтогаз, Укргазвыдобування, Нафтогаз Украина.
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