Металлургические предприятия в 2019 году сократили производство проката на 1,1%

Новости Бизнеса:Украина сократила производство общего проката на 1,1% по сравнению с предыдущим годом - до 18,160 млн тонн.

Украинские металлургические предприятия в 2019 году сократили производство общего проката, по оперативным данным, на 1,1% по сравнению с предыдущим годом - до 18,160 млн тонн.

Как сообщается в пресс-релизе объединения "Укрметаллургпром", в прошлом году выплавка стали снизилась на 1,3% - до 20,824 млн тонн, чугуна - на 2,5%, до 20,054 млн тонн.

В декабре метпредприятия Украины произвели 1,438 млн тонн проката, 1,547 млн тонн стали, 1,596 млн тонн чугуна, тогда как в ноябре - 1,182 млн тонн проката, 1,314 млн тонн стали, 1,392 млн тонн чугуна.

Как сообщалось, Украина в 2018 году нарастила производство общего проката на 1% по сравнению с 2017 годом - до 18,446 млн тонн, выплавка стали снизилась на 2% - до 21,060 млн тонн, тогда как чугуна возросла на 2% - до 20,531 млн тонн.

В 2017 году метпредприятия, с учетом двух месяцев работы предприятий на НКТ, сократили производство стали на 12% по сравнению с 2016 годом - до 21,284 млн тонн, общего проката - на 14%, до 18,439 млн тонн, чугуна - на 15%, до 20,035 млн тонн.

В 2016 году выпуск стали в Украине возрос на 6% по сравнению с 2015 годом - до 24,2 млн тонн, чугуна - на 8%, до 23,6 млн тонн, общего проката - на 6%, до 21,4 млн тонн.