Скачать
Суббота, 04.01.2020
Новогоднее выступление Зеленского: что думают украинцы
Новогоднее выступление Зеленского: что думают украинцы
Американские авиабазы в Ираке подверглись ракетному обстрелу
Американские авиабазы в Ираке подверглись ракетному обстрелу
Киев-Баскет на характере пробился в Финал четырех Кубка Украины
Киев-Баскет на характере пробился в Финал четырех Кубка Украины
Традиционные гадания на Рождество 2020: обряды, чтобы привлечь любовь
Традиционные гадания на Рождество 2020: обряды, чтобы привлечь любовь

Металлургические предприятия в 2019 году сократили производство проката на 1,1%

Металлургические предприятия в 2019 году сократили производство проката на 1,1%
23:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Украина сократила производство общего проката на 1,1% по сравнению с предыдущим годом - до 18,160 млн тонн.

Украинские металлургические предприятия в 2019 году сократили производство общего проката, по оперативным данным, на 1,1% по сравнению с предыдущим годом - до 18,160 млн тонн.

Как сообщается в пресс-релизе объединения "Укрметаллургпром", в прошлом году выплавка стали снизилась на 1,3% - до 20,824 млн тонн, чугуна - на 2,5%, до 20,054 млн тонн.

В декабре метпредприятия Украины произвели 1,438 млн тонн проката, 1,547 млн тонн стали, 1,596 млн тонн чугуна, тогда как в ноябре - 1,182 млн тонн проката, 1,314 млн тонн стали, 1,392 млн тонн чугуна.

Как сообщалось, Украина в 2018 году нарастила производство общего проката на 1% по сравнению с 2017 годом - до 18,446 млн тонн, выплавка стали снизилась на 2% - до 21,060 млн тонн, тогда как чугуна возросла на 2% - до 20,531 млн тонн.

В 2017 году метпредприятия, с учетом двух месяцев работы предприятий на НКТ, сократили производство стали на 12% по сравнению с 2016 годом - до 21,284 млн тонн, общего проката - на 14%, до 18,439 млн тонн, чугуна - на 15%, до 20,035 млн тонн.

В 2016 году выпуск стали в Украине возрос на 6% по сравнению с 2015 годом - до 24,2 млн тонн, чугуна - на 8%, до 23,6 млн тонн, общего проката - на 6%, до 21,4 млн тонн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сталь, Метал, Чугун.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Трудно поверить": в Польше отреагировали на слова Зеленко о Бандере
02 Трудовой стаж и выход на пенсию: какие изменения ждут украинцев в 2020 году
03 Конфискованное имущество Курченко на Харьковщине наконец вернули государству
04 Яблочный уксус: этот напиток поможет активировать процесс похудения
05 Вредно ли мыть голову каждый день: ответ дерматолога
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Боевики удерживают на Донбассе еще около 300 человек
Боевики удерживают на Донбассе еще около 300 человек
РФ подала нефть в Беларусь
РФ подала нефть в Беларусь
На Рождество в Киеве ограничат движение
На Рождество в Киеве ограничат движение
Поздравление с Рождеством Христовым 2020: пожелания любви и душевной теплоты
Поздравление с Рождеством Христовым 2020: пожелания любви и душевной теплоты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь