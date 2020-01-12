Найти работу станет проще: Госслужба занятости запустила портал для безработных

В Украине стартовал новый проект по трудоустройству украинцев, который предусмотрен программой деятельности правительства. Образовательный портал запустила Госслужба занятости.
Пресс-служба ведомства сообщает, что с помощью портала украинцам будет легче найти работу. Кроме того, у граждан появится возможность пройти профессиональное обучение.
"Новый сервис поможет безработным развивать собственные навыки, необходимые для успешного трудоустройства, получить новые компетенции и пройти профессиональное обучение", – отметила директор Государственного центра занятости Ольга Макогон.
Новый сервис позволит:
На сайте будут периодически появляться новые образовательные программы, разработанные совместно с работодателями. Украинцы также смогут принять участие в вебинарах и дистанционном обучении. Большинство материалов на сайте будут доступны в видеоформате.