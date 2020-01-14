В Украине заработала еще одна платежная система: что о ней известно

Новости Бизнеса:НБУ согласовал порядок деятельности в Украине международной платежной системы Clear Junction.

Национальный банк Украины (НБУ) согласовал условия и порядок деятельности в Украине международной платежной системы Clear Junction.

Как говорится в сообщении НБУ на сайте во вторник, соответствующее решение принял комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ 13 января.

Платежной организацией международной платежной системы Clear Junction является компания Clear Junction Limited, которая зарегистрирована в Великобритании и имеет статус авторизованного учреждения электронных денег.

Международная платежная система Clear Junction стала тринадцатой зарегистрированной в Украине международной платежной системой, платежной организацией которой является нерезидент.

Согласно релизу, выход новой платежной системы на рынок Украины будет способствовать развитию платежного рынка в Украине, повышению уровня качества финансовых услуг, а также расширит возможности для получения услуг по переводу средств.