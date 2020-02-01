В Нацбанке назвали причины падения цен на газ и нефть

Новости Бизнеса:В Нацбанке говорят, что коронавирус стал одной из причин, по которой цены на нефть и газ начали подать.

В НБУ объяснили причину, по которой начали падать цены на нефть и газ. В Нацбанке говорят, что всему виной коронавирус. Вспышка вируса в Китае привела к сокращению спроса на энергетические ресурсы. Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка (январь 2020 года).

В обзоре говорится, что цены на газ и нефть начали расти в начале года из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Но потом цены начали падать в низ на фоне избытка предложений и опасения распространения коронавируса, что в суме может повлиять на экономику Китая.

Ранее сообщалось, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в Украине в декабре 2019 года составила 4130 грн за 1 тысячу кубометров. По сравнению с декабрем 2018 года цена импортного газа снизилась на 54,4%. Падение мировых цен на энергоносители привело к снижению энергетического импорта Украины в 2019 году на 7,6%.

Напомним, Соединенные Штаты Америки готовы обеспечить Беларусь энергоресурсами на 100% и по конкурентным ценам.