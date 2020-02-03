Скачать
Понедельник, 03.02.2020
Зеленский: Украину должна накрыть лавина из инвестиций
Зеленский: Украину должна накрыть лавина из инвестиций
Встреча Зеленского и Эрдогана: какие договора подписали президенты
Встреча Зеленского и Эрдогана: какие договора подписали президенты
Молодой талант Барселоны получил травму
Молодой талант Барселоны получил травму
"Моя гордость": дочь Павла Зиброва снялась для обложки глянца (Фото)
"Моя гордость": дочь Павла Зиброва снялась для обложки глянца (Фото)

В Fitch оценили влияние коронавируса на нефтяной рынок

В Fitch оценили влияние коронавируса на нефтяной рынок
19:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Коронавирус может привести к профициту на рынке нефти.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings полагает, что продолжающееся распространение коронавируса может сдержать рост спроса на нефть, что приведет к усилению перепроизводства из-за увеличения добычи в Бразилии, Норвегии и США.

"Размер профицита будет зависеть от продолжительности вспышки и способности стран ОПЕК+ скорректировать объемы добычи в случае необходимости, - отмечается в сообщении агентства. - Мы ожидаем, что цены на нефть останутся крайне нестабильными в 2020 году, а геополитическая напряженность и экономические настроения будут ключевыми факторами".

Нефтяной рынок находится под давлением с начала вспышки заболевания: цена марки Brent упала с почти $70 за баррель в начале января до ниже $56 за баррель в настоящее время.

В случае существенно более низких котировок, чем предполагалось ранее, и ослабления рыночных настроений, для нефтегазовых компаний с рейтингом категории "В" выход на рынки капиталов может стать более затруднительным. Это может привести к увеличению числа дефолтов в секторе, отмечает Fitch.

"Уханьский" коронавирус: Украина готовится к эвакуации граждан из Китая

В то же время рейтинги китайских нефтегазовых компаний (CNPC/PetroChina, Sinopec и CNOOC) привязаны к суверенным рейтингам, поэтому сложившаяся ситуация не окажет немедленного влияния на них.

Масштаб снижения спроса на нефть трудно оценить на данном этапе, но он будет формироваться совокупным влиянием сокращения авиаперевозок и внутренних автомобильных перевозок, а также более длительным периодом остановки производственной деятельности, полагают эксперты.

Власти КНР продлили новогодние каникулы и изолировали около 50 млн человек, проживающих в провинции Хубэй, которая остается наиболее пострадавшей. Несколько других провинций ограничили поездки и рекомендовали компаниям оставаться закрытыми по крайней мере до конца текущей недели.

Смертельный китайский коронавирус: как уберечь себя и родных

"Влияние на внутреннее потребление нефтепродуктов в Китае будет зависеть от того, насколько быстро промышленная деятельность вернется к нормальному уровню. Восстановление спроса на импортную нефть может занять еще больше времени, так как НПЗ, которые столкнулись с избытком мощностей еще до вспышки вируса, должны будут поглотить избыточные запасы", - говорится в сообщении Fitch.

На долю КНР приходится около 15% мирового потребления нефти. Кроме того, страна является основным двигателем его роста. Так, в последние пять лет на КНР приходилось в среднем 36% от повышения глобального спроса на нефть. По прогнозу министерства энергетики США, в 2020 году эта доля могла приблизиться к 40%. Еще 30% роста мирового потребления нефти приходится на другие страны Азии, включая Индию.

Даже без потенциального влияния коронавируса ожидалось, что мировой рынок нефти в этом году будет профицитным. Минэнерго США оценивало переизбыток поставок примерно в 250 тыс. б/с из-за растущей добычи в Штатах, Бразилии, Норвегии и Гайане.

Украинцев предупреждают о задержках посылок из Китая

Если ситуация с эпидемией ухудшится, избыточное предложение может оказаться гораздо более значительным. Частично это компенсируется падением добычи в Ливии из-за вооруженного конфликта в стране, однако пока не ясно, как долго производство в стране будет ограниченным, отмечают аналитики агентства.

Действия ОПЕК+ по поддержанию рынка, а также чувствительность сланцевой добычи в США к ценам делают маловероятным вариант затяжного падения котировок Brent ниже $50 за баррель даже в случае стрессового сценария, считают в Fitch. Тем не менее, ОПЕК+ может потребоваться дальнейшее сокращение добычи, если эпидемия продлится несколько месяцев.

Гонконг изолирован: Власти закрыли почти все пункты пропуска на границе с Китаем

"Мы рейтингуем нефтяные и газовые компании, исходя из нашей оценки нефти в $62,5 за баррель в 2020 году, $60 за баррель в 2021 году и $57,5 за баррель в 2022 году и далее, - говорится в сообщении агентства. - Благодаря реализованным мерам по сокращению расходов большинство производителей нефти и газа чувствуют себя комфортно в диапазоне цены Brent от $50 до $60 за баррель".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Fitch, Китай, Нефть, Эпидемия, Вирус, Цены на нефть.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Деньги очень дорогие": Гончарук назвал "одну из главных проблем нашей экономики"
02 BMW показала самые дешевые бензиновые седаны (Фото)
03 Модные советы от Андре Тана: какие вещи помогут скрыть лишние килограммы (Видео)
04 Авиакатастрофа МАУ: Иран и Украина не сошлись в вопросе размера компенсаций
05 Уменьшение числа нардепов и пропорциональная система выборов: что будет рассматривать Рада на новой пленарной неделе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Турция выделит $36 миллионов на нужды ВСУ
Турция выделит $36 миллионов на нужды ВСУ
Стала известна дата съезда партии &quot;Слуга народа&quot;
Стала известна дата съезда партии "Слуга народа"
Сотрудники НАБУ пришли с обысками к &quot;Укрзализныце&quot;
Сотрудники НАБУ пришли с обысками к "Укрзализныце"
&quot;Дневники принцессы 3&quot;: фильм с Энн Хэтэуэй получит продолжение
"Дневники принцессы 3": фильм с Энн Хэтэуэй получит продолжение
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь