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Какая стоимость продуктов по состоянию на 11 февраля 2020 года

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Какая стоимость продуктов по состоянию на 11 февраля 2020 года
19:36 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса:Следите за еженедельным мониторингом цен на главные продукты питания в Украине.

Стоимость продуктов постепенно растет, поэтому среднестатистическому гражданину бывает сложно точно спланировать свой бюджет. Мониторинг рынка продуктов позволил определить самые актуальные цены на основные продукты питания.

Хлебобулочные изделия:

Цены на хлебобулочные изделия изменились:

Средняя цена на батон была - 13,45 грн. На этой неделе цена осталась прежней.

Средняя цена на черный хлеб была - 21,82 грн. Цена на этой - 21,39 грн.

Цена на белый хлеб была 18,85 грн. Цена на этой неделе - 21,69 грн .

Булка (упаковка 5 штук) была - 14,13 грн. На этой неделе цена прежняя.

Кисломолочная продукция:

Цены на кисломолочные продукты немного колебались:

Средняя цена за пакет молока (900 г) была 28,41 грн. Цена на этой неделе не изменилась.

Кефир (900 г) стоил 28,02 грн. Цена на этой неделе такая же.

Цена за пачку масла (200 г) была - 45,67 грн. Цена на этой неделе - 46,51 грн.

Сметану (350 г) можно было купить за 30,75 грн. На этой неделе цена осталась прежней.

Цена за творог (180 г) была 24,14 грн. На этой неделе цена - 24,36 грн.

Мясные продукты:

Цена на мясные продукты на этой неделе немного изменилась:

Говядина (1 кг) в среднем стоила - 148,71 грн. Цена на этой неделе - 152,21 грн.

Свинина (1 кг), на предыдущей неделе была 104,46 грн. Цена на этой неделе та же грн.

Курятина филе (1 кг), стоило - 103,50 грн. Цена на этой неделе осталась прежней.

Средняя цена на сало (1 кг) была - 115,00 грн. На этой неделе цена не изменилась.

Крупы:

Цены на крупы на этой неделе не изменились:

Цена за 1 килограмм гречки была - 30,20 грн. На этой неделе цена не изменилась.

Цена на рис (1 кг) была - 24,85 грн. Цена на этой неделе та же.

Мука пшеничная (1 кг) стоила - 15,83 грн. Цена на этой неделе осталась такой же.

Цена за пачку макарон, в среднем была - 13,89 грн. На этой неделе прежняя.

Бакалея:

Стоимость бакалейных товаров немного изменилась:

Цена на яйца (10 шт.) была - 25,18 грн. Цена на этой неделе - 23,18 грн.

Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 33,20 грн. На этой неделе цена - 32,46 грн.

Сахар (1 кг) стоил - 13,13 грн. На этой неделе цена больше - 13,46 грн.

Соусы и специи

Стоимость соусов и специй на этой неделе не изменились.

За соль (1,5 кг) требовали - 9,37 грн. Цена на этой неделе прежняя.

Стоимость перца черный горошек (10 г) была - 7,17 грн. На этой неделе цена не изменилась.

Цена на майонез 67% (380 г) была - 22,13 грн. На этой неделе средняя стоимость такая же.

Кетчуп (270 г) стоил - 11,62 грн. Стоимость на этой неделе прежняя.

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