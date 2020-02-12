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В Украине появится электронная акцизная марка

В Украине появится электронная акцизная марка
15:16 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Кабинет министров Украины на заседании 12 февраля принял решение ввести электронную акцизную марку.

Премьер-министр Алексей Гончарук ожидает запуска электронной акцизной марки весной этого года. 

Как отметил Гончарук, правительство приняло два документа, которые позволяют внедрить электронную акцизную марку.

"Мы создаем систему электронных акцизных марок. Ожидаем, что уже весной электронная акцизная марка заработает. Не позднее 1 мая она должна заработать", - заявил Гончарук.

Он уточнил, что электронная марка будет работать через штрих-код и QR-код.

5 февраля президент Владимир Зеленский заявил о важности введения электронной акцизной марки, имплементации закона "О государственном регулировании производства и оборота спирта" и либерализации рынка. Об этом он заявил на совещании с участием представителей Кабинета министров и Верховной рады, посвященном выполнению поставленных перед правительством задач и планам на ближайшее будущее.

В Украине предлагают увеличить акциз на табачные изделия

Напомним, в Украине в рамках пилотного проекта запустили электронный сервис проверки акцизных марок. Сервис позволяет контролировать оборот алкогольной и табачной продукции.

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Акциз, Кабмин, QR-код, Алексей Гончарук, Электронная акцизная марка.
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