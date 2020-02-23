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Комитет цифровой трансформации: сколько денег должна приносить IT-отрасль

Комитет цифровой трансформации: сколько денег должна приносить IT-отрасль
05:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Комитет цифровой трансформации: IT-отрасль должна приносить в бюджет $13 миллиардов в год.

В Украине втрое должно увеличиться количество IT-специалистов, а сама отрасль должна приносить в бюджет $13 миллиардов в год.

Об этом в Запорожье во время выездного совещания Комитета ВР по вопросам цифровой трансформации сказала первый заместитель комитета Кира Рудик, сообщает корреспондент Укринформа.

"IT-отрасль быстро растет и на прошлый год, это была уже вторая, за экспортом, отрасль в нашей стране. Мы аграрная страна и у нас есть все шансы, чтобы через некоторое время стать из аграрной страны технологичной. Что нужно сделать чтобы этого достичь? Во-первых, увеличить доход от экспорта до $13 миллиардов в год", - сказала Кира Рудик.

По данным Рудик, по итогам 2019 года доход составил около $5 миллиардов.

Второй задачей является увеличение количества специалистов из 160 — 250 тысяч до 650 тысяч человек. Это важно потому, что IT — это одно из направлений, где человек своим собственным умом может честно, прозрачно зарабатывать деньги и привлекать инвестиции.

Власть должна всячески стимулировать компании, а не увеличивать IT-налоги.

Как ранее сообщалось, по словам заместителя комитета цифровой трансформации Александра Федиенко, через 2-3 года в Украине покрытия 4G составит около 80%.

Говорить о внедрении технологии 5G можно будет тогда, когда этот показатель достигнет 98%. Сейчас технология 5G работает в тестовом режиме.

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Украина, ІТ-сфера.
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