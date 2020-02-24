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Рост ВВП на 40%? В Morgan Stanley дали прогноз по состоянию экономики Украины

Рост ВВП на 40%? В Morgan Stanley дали прогноз по состоянию экономики Украины
17:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Morgan Stanley улучшил прогноз роста экономики Украины в 2020г. до 3,6%ВВП.

Morgan Stanley улучшил прогноз роста украинской экономики в 2020 году до 3,6% ВВП с 3,2% ВВП в октябрськом прогнозе, свидетельствуют материалы отчета банка.

Как прогнозируют аналитики, в 2021 году ВВП Украины вырастет на 3,9%, хотя ранее этот показатель ожидался на уровне 3,6%.

"Мы считаем, что, в конечном счете, парламент примет земельную реформу и возобновит сотрудничество с МВФ в первом полугодии 2020 года", – указано в отчете.

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Аналитики отметили, что рост экономики будут стимулировать открытие рынка земли, рост инвестиций и производительности. При этом низкая инфляция будет поддерживать доходы домашних хозяйств, а более низкие процентные ставки – розничное и корпоративное кредитование.

"Однако, учитывая текущие темпы реформ, цель кумулятивного роста ВВП на 40% за пять лет выглядит амбициозной", – отметили в Morgan Stanley.

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Morgan Stanley - американский финансовый конгломерат. Базируется в Нью-Йорке. Владеет крупнейшим брокерским бизнесом в мире.

Основными направлениями деятельности Morgan Stanley являются консультации по вопросам слияний и поглощений, размещение акций и облигаций, торговля на фондовых и других биржах, управление активами. С 2011 года входит в число глобально системно значимых банков.

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ВВП, Morgan Stanley, Экономический рост.
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