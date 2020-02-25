Скачать
Вторник, 25.02.2020
Арест причастных к беспорядкам в Новых Санжарах: полиция опровергает информацию
Арест причастных к беспорядкам в Новых Санжарах: полиция опровергает информацию
Коронавирус: измерять температуру будут всем, прибывающим в Украину
Коронавирус: измерять температуру будут всем, прибывающим в Украину
Олимпийские игры-2020 в Токио могут отменить
Олимпийские игры-2020 в Токио могут отменить
Стильная и изысканная: Елизавета II поразила роскошным образом
Стильная и изысканная: Елизавета II поразила роскошным образом

Какая стоимость продуктов по состоянию на 25 февраля 2020 года

Смотрите фото (7)
Какая стоимость продуктов по состоянию на 25 февраля 2020 года
21:09 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса:Следите за еженедельным мониторингом цен на главные продукты питания в Украине.

Стоимость продуктов постепенно растет, поэтому среднестатистическому гражданину бывает сложно точно спланировать свой бюджет. Мониторинг рынка продуктов позволил определить самые актуальные цены на основные продукты питания.

Хлебобулочные изделия:

Цены на хлебобулочные изделия изменились:

Средняя цена на батон была - 13,45 грн. На этой неделе цена - 13,09 грн.

Средняя цена на черный хлеб была - 21,39 грн. Цена на этой - 21,82 грн.

Цена на белый хлеб была 21,69 грн. Цена на этой неделе та же .

Булка (упаковка 5 штук) была - 14,13 грн. На этой неделе цена прежняя.

Кисломолочная продукция:

Цены на кисломолочные продукты немного колебались:

Средняя цена за пакет молока (900 г) была 28,41 грн. Цена на этой неделе не изменилась.

Кефир (900 г) стоил 28,12 грн. Цена на этой неделе - 28,17 грн.

Цена за пачку масла (200 г) была - 46,51 грн. Цена на этой неделе - 45,67 грн.

Сметану (350 г) можно было купить за 30,22 грн. На этой неделе цена та же.

Цена за творог (180 г) была 24,95 грн. На этой неделе цена осталась прежней.

Мясные продукты:

Цена на мясные продукты на этой неделе немного изменилась:

Говядина (1 кг) в среднем стоила - 148,71 грн. Цена на этой неделе - 154,96 грн.

Свинина (1 кг), на предыдущей неделе была 104,46 грн. Цена на этой неделе - 102,21 грн.

Курятина филе (1 кг), стоило - 103,50 грн. Цена на этой неделе осталась прежней.

Средняя цена на сало (1 кг) была - 98,45 грн. На этой неделе цена - 100,95 грн.

Крупы:

Цены на крупы на этой неделе не изменились:

Цена за 1 килограмм гречки была - 30,20 грн. На этой неделе цена не изменилась.

Цена на рис (1 кг) была - 19,89 грн. Цена на этой неделе прежняя.

Мука пшеничная (1 кг) стоила - 16,28 грн. Цена на этой неделе выше - 16,56 грн.

Цена за пачку макарон, в среднем была - 13,89 грн. На этой неделе прежняя.

Бакалея:

Стоимость бакалейных товаров немного изменилась:

Цена на яйца (10 шт.) была - 23,68 грн. Цена на этой неделе - 21,95 грн.

Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 30,56 грн. На этой неделе цена та же.

Сахар (1 кг) стоил - 13,46 грн. На этой неделе цена та же.

Соусы и специи

Стоимость соусов и специй на этой неделе не изменились.

За соль (1,5 кг) требовали - 9,40 грн. Цена на этой неделе прежняя.

Стоимость перца черный горошек (10 г) была - 7,17 грн. На этой неделе цена не изменилась.

Цена на майонез 67% (360 г) была - 22,79 грн. На этой неделе средняя стоимость та же.

Кетчуп (270 г) стоил - 12,57 грн. Стоимость на этой неделе такая же.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Цены, Цены на продукты, Продукты, Корзина, Стоимость продуктов, Сколько стоят продукты, Корзина продуктовая, Стоимость продуктов на 25 февраля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ученые рассказали, как квашеная капуста и другие соленья влияют на иммунитет
02 Медики назвали простые способа укрепить иммунитет
03 Проверенные способы, как снизить уровень сахара в крови
04 В Минздраве рассказали, чего боятся коронавирусы
05 "С Днем твоего рождения, Мешочек": Елена Кравец растрогала сеть милым поздравлением
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Поедет ли Зеленский в Москву на парад к 9 мая? В ОПУ дали ответ
Поедет ли Зеленский в Москву на парад к 9 мая? В ОПУ дали ответ
Президент поручил ограничить импорт угля и электроэнергии
Президент поручил ограничить импорт угля и электроэнергии
Эстония продолжит поддерживать Украину на пути в ЕС и НАТО
Эстония продолжит поддерживать Украину на пути в ЕС и НАТО
Какая стоимость продуктов по состоянию на 25 февраля 2020 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 25 февраля 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь