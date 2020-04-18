В НБУ рассказали о состоянии рынка труда Украины

Новости Бизнеса:На рынке труда Украины продолжается снижение количества вакансий.

На украинском рынке труда продолжается снижение количества вакансий, но меньшими темпами, чем в предыдущие недели. Растет зарегистрированная безработица. Об этом говорится в экономическом обзоре за неделю от Национального банка Украины.

"С середины марта (начала карантина) количество новых вакансий упало вдвое, количество новых резюме в последние недели практически не меняется", - говорится в обзоре.

Также сообщается, что с конца марта растет количество зарегистрированных безработных, что может отражать не только потерю работы в связи с текущим кризисом, но и облегчение процедуры получения статуса безработного.

Напомним, в столичном центре занятости с начала карантина зарегистрировалось более 4000 безработных.

Как сообщалось, за время карантина в центрах занятости зарегистрировалось почти 90 000 безработных.