Оружие мира: сколько тратят на армию и оборону в разных странах

Новости Бизнеса:Мировые военные расходы в 2019 году выросли до 1917 млрд долл., что является наибольшим годовым приростом с 2010 года.

Расходы всех стран мира на оборону в 2019 году составили 1,917 триллиона долларов.

Об этом свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

"В 2019 году мировые военные расходы увеличились на 7,2% по сравнению с 2010 годом, демонстрируя тенденцию ускорения роста военных расходов в последние годы… Это был самый высокий уровень расходов со времен мирового финансового кризиса 2008 года, и, вероятно, представляет собой пик военных расходов", – сообщает Нан Тьян, научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI.

В 2019 году мировые военные расходы составили 2,2% мирового валового внутреннего продукта (ВВП), или 249 долл. на человека.

США, Китай, Индия, Россия и Саудовская Аравия вошли в первую пятерку стран с крупнейшими военными расходами в мире. На них приходилось 62% мировых военных расходов. Впервые две страны Азии одновременно попали в топ-3 стран с крупнейшими военными расходами.

Как отмечается, рост мировых военных расходов был обусловлен увеличением военных расходов в США. В 2019 году военные расходы страны выросли на 5,3% и достигли 732 млрд долл. На них приходилось 38% мирового показателя. Увеличение расходов США в 2019 году было эквивалентно общему объему военных расходов Германии за 2019 год.

"Наблюдающийся в последнее время рост военных расходов США в значительной степени основан на предполагаемом возвращении конкуренции между великими державами", - отмечает Питер Д. Веземан, старший научный сотрудник SIPRI.

В 2019 году Китай и Индия оказались на втором и третьем месте в рейтинге стран с крупнейшими военными расходами в мире.

В 2019 году военные расходы Китая выросли на 5,1% по сравнению с 2018 годом достигли 261 млрд долл. Индия увеличила свои военные расходы на 6,8% - до 71,1 млрд долл.

"Соперничество и напряженные отношения между Индией, Пакистаном и Китаем являются одними из основных факторов увеличения военных расходов Индией", – поясняет Симон Веземан, старший научный сотрудник SIPRI.

Помимо Китая и Индии, Япония (47,6 млрд долл.) и Южная Корея (43,9 млрд долл.) были странами с крупнейшими военными расходами в Азии и Океании. Военные расходы Азии и Океании росли ежегодно, по крайней мере, с 1989 года.

Что касается европейских стран, то в 2019 году военные расходы Германии выросли на 10% и составили 49,3 млрд долл. Это был самый крупный рост расходов среди 15 стран с наибольшими военными расходами в мире в 2019 году.

"Рост военных расходов в Германии частично связан с ощущением нарастающей угрозы со стороны России, разделяемым многими государствами-членами НАТО. Однако в то же время военные расходы Франции и Великобритании оставались относительно стабильными", – cообщает Диего Лопес да Силва, научный сотрудник SIPRI.

Государства-члены НАТО в Центральной Европе значительно увеличили свои военные расходы в 2019 году. Например, военные расходы Болгарии выросли на 127% - в основном за счет платежей за новые боевые самолеты. Военные расходы Румынии выросли на 17%.

Совокупный объем военных расходов всех 29 стран-членов НАТО составил 1035 млрд долл. в 2019 году.

В 2019 году военные расходы России выросли на 4,5% и составили 65,1 млрд долл. Тем самым РФ оказалась на четвертом месте в списке стран с самыми высокими военными расходами.

Украина по объему расходов поднялась с 41-го на 35 место, потратив в 2019 году на оборону, по данным SIPRI, 5,2 млрд долл. Рост по сравнению с 2018 годом составил 9,3%.